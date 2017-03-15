7 ülkeden sonuçlarla bilim insanları muhafazakarların neden özür dilemediğini açıkladı

ABD'de dahil olmak üzere 7 ülkeden 2 binden fazla kişinin katıldığı yeni bir araştırmaya göre, kendilerini muhafazakar olarak tanımlayanların neden "özür dileyemedikleri" ortaya çıktı.

ABD'de dahil olmak üzere 7 ülkeden 2 binden fazla kişinin katıldığı yeni bir araştırmaya göre, kendilerini muhafazakar olarak tanımlayanların neden "özür dileyemedikleri" ortaya çıktı.

Dailymail’de yer alan habere göre araştırmacılar, hangi koşullarda özür dilemek istediklerini öğrenmek için Avustralya, Hong Kong, Şili, Peru, Rusya, Hindistan ve ABD olmak üzere yedi farklı ülkeden 2.130 kişi üzerinden bir araştırma gerçekleştirdi. Queensland Üniversitesi araştırmasında araştırmacılar, muhafazakarların özür dilemeye meyilli olmamalarının yanısıra, aynı zamanda kolayca affetmediklerini de belirtiyorlar.

GÜÇ KAYBI ANLAMINA GELİYOR



Araştırmanın baş yazarı, Queensland Üniversitesi’nde psikoloji profesörü Dr Matthew Hornsey, liberal politikacıların muhafazakârlardan çok daha fazla kamuya özür dilediğini fark ettikten sonra araştırmayı yaptı.

Dr Hornsey PsyPost’a şunları söyledi: “ABD’deki son seçimler kampanyasında, özellikle de Hillary Clinton 8 ayda 5 farklı şey için özür dilerken aynı zaman diliminde Trump asla özür dilemediği için övünmüştü.”

Peki muhafazakarların özür dilemesi neden bu kadar zor? Araştırmacılar, muhafazakarların liberallerden çok hiyerarşik düşünceye girdiklerinden özür dilemek onlar için muhaliflerine karşı güç kaybı anlamına geliyor.

İLGİLİ HABER Muhafazakar milyoner sayısı AKP ile patladı

İYİ BİR İŞ ÇIKARMADIKLARINDAN ÖZÜR DİLEMİYORLAR



Ekip , Hindistan’dan 38 ve ABD’den 27 gönüllü olmak üzere ayrıca 65 gönüllü ile ikinci bir araştırma yaptı. Her katılımcının komşusu tatile giderken, komşunun çim suyuna su istendiğini hayal etmeleri istendi ve iyi bir iş çıkarmadılar. Katılımcılardan sonra, komşunun eve döndüğünde ona hitaben durumu nasıl gittiğini yazmaları istendi. Araştırmacılar bu hesapları okuduklarında, muhafazakâr kimselerin liberal olarak tanımlananlardan daha iyi bir iş yapmadığı için özür dileme ihtimalinin daha düşük olduğunu tespit ettiler.

İLGİLİ HABER Muhafazakarlar faizci bankaları seviyor

Dr Hornsey, bununla birlikte, ‘bunun tüm dünyada gördüğümüz bir şey olduğuna dikkat çekerken bulguların muhafazakârların ‘özür dileme karşıtı” olduğunu göstermediğini de belirtti. Dr Hornsey, “Katılımcılarımızın çoğunluğu, politik yönelim ne olursa olsun özür dilemek için istekli görünüyor. İnsanlar yanlış yaptıklarında özür dilemekten hoşlanıyorlar. Ancak veriler, özür dileme eğiliminin siyasi olarak daha muhafazakar olan katılımcılar için daha az güçlü olduğunu gösterdi.’ diyor.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL