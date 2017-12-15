Ah keşke tüm otobüsler böyle olsa! Uzun yolculuklarda uyumayı sevenlere özel otobüs…

Eğer İstanbul’un bir ucunda oturup diğer ucunda çalışıyorsanız, bu otobüslerden size de lazım...

İngiliz lüks uyku ürünleri markası Simba, ilk defa yatak veya yastıkların ötesine geçip bir otobüs üretmeyi planlıyor. Adına ‘Snoozeliner' (Uykubüs) dedikleri bu otobüs, uzun mesafe seyahatlerinde veya gece çalışanların işe gidip geldikleri şehir içi-şehir dışı yolculuklarda kullanılmak üzere planlanmış. Bu otobüsün koltukları yok, çünkü koltuk alanlarının hepsi yatak üniteleri ile kaplı.

Uzay yolculukları derin uyku kapsüllerinde geçecek

Tasarımı İngiltere kökenli Anderson-Wood firması tarafından yapılan otobüsün 14 yatak kabininin hepsi ince ince düşünülmüş özelliklere sahip. Ünitelerin hepsinde ses izolasyonu, akustik ses kesici perdeler, ses sıfırlayan kulaklıklar ve gömülü kehribar rengi ışıklandırma bulunmakta. Kehribar rengi insanların uykuya dalması için en ideal renk olarak kabul edildiğinden seçilmiş. Hepsinin ötesinde kabinlerde aromaterapistler tarafından hazırlanmış özel uyku getirici koku hizmeti bile olacak. Uyuyakalıp inmeniz gereken yeri kaçırmayın diye de muavin bulunuyor.

Simba firmasının CEO'su James Cox “Bir araştırmaya göre evle iş arasında toplu taşımada gidip gelirken, yılda ortalama 27 kes uyuyakalıyoruz. Snoozeliner servisi, işiyle evi arasında uzun mesafe gitmek zorunda kalan ve bu süreyi uyuyarak daha verimli geçirmek isteyenler için düşünüldü. Bu otobüsteki yatakların, en az evlerinizdeki yataklarınız kadar rahat olması için herşeyi düşündük” diyor. Firma bu otobüsleri 2018 yılında, en büyük İngiliz şehirlerinde en az 8 hatta devreye sokmaya niyetli.