Aile üyelerinin özlemini gidermek için robot geliştirildi!

Aileler belli bir sürenin ardından gerek yuva kurmak, gerek eğitim yerleşkelerinin birbirinden farklı olması sebebi ile birbirinden ayrı düşüyor. Doğal olarak alıştıkları düzeni yerine getirebilmek, özlemlerini giderebilmek ve iletişimi sürdürebilmek için telefon ya da video üzerinden sohbet etmeyi tercih ediyorlar.

Bir teknoloji firması aile üyelerinin birbirine duyduğu özlemi, ticari bir fırsata dönüştürerek yeni bir robot geliştirdi. Bu yeni tasarımlı robot Ohmni, kişilerin normal görüntülü konuşmalarını daha doğal bir şekilde olmasını sağlayacak bir ev robotu olarak piyasaya sürüldü. Kullanıcılar robotu kontrol edebiliyor ve evde dolaşmasını sağlayabiliyor.

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Ohmni’yi kullanmak ise oldukça basit, açmak için düğmesine basıp kablosuz ağınıza bağlayın. Ailenizi ve arkadaşlarınızı Google veya Facebook üzerinden davet ettikten sonra robotu kontrol etmek için tarayıcılardan birini kullanın. Ohmni ile evde dolaşmak Mac veya Android cihazlarına indirdiğiniz kumanda ile daha da kolaylaşıyor.

OhmniLabs’ın Ceo’su Thuc Vu bugün ailelerin kıtalar arası uzaklıkta ayrı yaşarken zorlandıkları iletişimin üzerinde duruyor ve insanlara iletişim kurmanın ötesinde aynı zamanda birlikte hareket edebilecekleri bir robot ürettiklerini açıkladı.Kendi ailesi ile olan iletiiminde de Ohmni ‘yi kullandığını söyleyen Vu, Vietnam’da yaşayan büyük annesi ile ohmni üzerinden daha doğal bir iletişim sürdürdüklerini söyledi.

Kolay taşınabilmek için hafif tasarlanan Ohmni’nin için kendini şarj ederken otomatik kilitleme ve ekranı sabitleyen parçasını hareket ettirme gibi özellikleri de bulunuyor.