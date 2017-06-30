Akıllı telefonlarda parmak izi teknolojisi tamamen değişiyor

Qualcomm tarafından dün duyurulan yeni parmak izi okuyucu Teknolojisinin ilk olarak Vivo firması tarafından kullanılacağı açıklandı. MWC Shanghai'de gösterilen çalışır durumdaki prototipte, biri önde ekranın altında ve diğeri de cihazın arkasında yer alan iki farklı algılayıcı yer alıyor.

Tanıtılan yeni teknolojiyle birlikte akıllı telefonunuzun ekranı dev bir parmak izi okuyucuya dönüşüyor ama bunun çok da gerekli bir özellik olmadığını düşünen Vivo, ekranın alt bölümünün parmak izinizi okuyabilmesine olanak tanımış durumda.

iPhone 8 videoda görüntülendi!

Vivo ayrıca bu özellikle birlikte ekranın altında yer alan çerçeveyi de neredeyse yok denilebilecek bir boyuta indirmeyi başarmış. İsterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri Vivo’nun yeni prototipinin videosu ile başbaşa bırakalım. Videoda göreceğiniz cihazın seri üretimde olmadığını da hatırlatalım.