Akıllı telefonunuz nasıl hızlanır?

iPhone'unuzun son zamanlarda iyiden iyiye yavaşladığını düşünüyorsanız yapacağınız birkaç basit adım var.
Telefonunuzu 2-3 günde bir kapatıp açmak bile gerekiyor. Bakın ne işe yarıyor?
Eski fotoğraflardan kurtulun. üzlerce fotoğrafı telefonunuzda tutmak yerine bu fotoğrafları iPhoto ile yenileyebilir veya iCloud ile internete kaydedebilirsiniz. Böylece gereksiz fotoğraflardan kurtulmuş olursunuz.
Gereksiz uygulamaları kaldırın. Zaman içinde önem verdiğiniz;ancak daha sonra kullanmayı dahi unuttuğunuz uygulamaları tek tek kaldırın ve böylece iPhone'unuzun hafızasında fazlaca yer açma şansı bulun.
Eski mesajları silin. Mesajlarınızın sayısı arttıkça telefonunuzda aynı ölçüde yavaşlayacaktır. O yüzden artık gereksinim duymadığınız mesajlaşmalarınızdan kurtulabilirsiniz.
iPhone'ların web tarayıcısı Safari'nin belleğini silerek de iPhone'ları hızlandırmak mümkün.
Zamanla şişen tarayıcı belleğini temizlemek için Ayarlar>Safari>Geçmişi Sil yolunu izlemeniz yeterli.
Otomatik güncelleştirmeleri kapatın. Sürekli arkaplanda uygulama güncelleştirmeye çalışan bu özellik de iPhone'ları yavaşlattığından Ayarlar>iTunes&Uygulama Mağazası>Otomatik Güncellemeler bölümündeki butonu pasifize edin.
Otomatik Güncelleştirmeler özelliğinde olduğu gibi Otomatik İndirme özelliğinin de kapalı olması gerekiyor.
Zira iPad'e yüklediğiniz iPhone uyumlu bir uygulamanın otomatik olarak iPhone'a yüklenmesi söz konusu ki,gereksiz yere iPhone'ların yavaşlatabilir.
O an kullanmadığınız uygulamarı Home butonuna çift tıklayarak tek tek kapatın. O an kullanmadığınız uygulamarı Home butonuna çift tıklayarak tek tek kapatın.
WiFi açık olduğu sürece WiFi'ye bağlı değilseniz telefonunuz sürekli bağlanabileceği bir WiFi arayacak;bu da hem şarjınızın daha hızlı tükenmesine neden olacak, hem de telefonunuzu yok yere meşgul edecek.
O nedenle Ayarlar>WiFi>Ağa Bağlanırken Sor bölümünden bu özelliği kapalı tutmalısınız. iPhone'unuzu en azından 2 veya 3 günde bir kapatıp yeniden açın.
En son güncelleştirmeleri mutlaka indirin,takip edin. Eski sürüme göre uygulamalar güncellendikçe daha fazla optimize edildiğinden daha hızlı çalışırlar.
Battery Doctor gibi uygulamar kullanın;böylece hem şarjınızı daha etkin kullanarak telefonunuzun şarj ömrünü artırabilirsiniz, hem de manuel olarak yapmak zorunda kalacağınız pek çok işlemi üslenerek telefonun belleğindeki artıkları temizleybilirsiniz.