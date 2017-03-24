Alman bilim insanları doğa dostu yakıt için “dünyanın en büyük yapay güneşini” test ediyorlar

'Synlight' deneyi olarak bilinen dev arı peteği , normal şartlarda sinemalarda güneş ışığı simüle etmek için bulunan 149 büyük spot ışığı kullanıyor.

Dailymail’de yer alan habere göre Araştırma grubu , iklim dostu yakıtlar üretmenin yeni yollarını aydınlatmaya yardımcı olacağını belirtiyor. 20×20 santimetre gibi büyük ölçülere sahip ksenon kısa-arklı lambalarını tek tek bir enerji alım noktasına odaklayacak olan Alman Havacılık ve Uzay Merkezi’nde görevli bilim insanları, bu sayede, doğal koşullarda aynı ebatlı yüzey üzerindeki güneş radyasyonu miktarının 10.000 katını üretebilecekler.

Deneyin 4 saatli çalışması ise dört kişilik bir hanenin 1 yıllık elektrik enerjisi anlamına geliyor. Fırın benzeri koşullarda üretilen enerji ise 3.000 dereceye kadar (5.432 Fahrenheit) sıcaklığa ulaşıyor.

Ekibin araştırmalarının bir alanı, uçaklar için suni yakıt üretmek için ilk adım olan hidrojenin verimli bir şekilde nasıl üretileceği üzerine odaklanacak. Profesör Hoffschmidt, “Eğer uçak ve arabalarda CO2 içermeyen akıtlkullanmak istiyorsak, milyarlarca ton hidrojene ihtiyaç duyarız. İklim değişikliği hızlanıyor, bizim de inovasyonu hızlandırmamıza ihtiyaç var.” dedi.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL