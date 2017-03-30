Amazon, ABD’de ilk resmi drone teslimatını gerçekleştirdi!

İlk teslimat denemesini İngiltere’de yapan Amazon, şimdi de ABD’deki halka açık testini tamamladı.

Dev perakende firması Amazon.com, uçan drone'lar ile ürün teslimatı yapmayı ilk hayal eden şirket değil. Şu aralar tüm perakende firmaları ve büyük online alışveriş siteleri, bu yenilikçi fikri nasıl pratik şekilde gerçek hayata aktarabileceğini düşünüyor. Amazon 2016'nın Aralık ayında ilk drone teslimatını İngiltere'de yapmıştı. Şimdi de ABD içindeki ilk resmi drone teslimatını gerçekleştirdi ve hedefine bir adım daha attı.

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Amazon Prime Air isimli servis, Kaliforniya'daki Palm Springs'de düzenlenmekte olan bir Amazon konferansa bir paket taşıdı. MARS 2017 konferansının katılımcılarının sipariş ettiği bir kutu güneş kremini uçan drone ile gönderen servis, böylece Amazon için bir ilki gerçekleştirdi. Uçan drone'un taşıdığı ve hedefine gelince bırakıp gittiği kutu yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığında. Zaten bu servis düzenli teslimatlara başladığında en büyük sorunu kutu ağırlığı olacak gibi görünüyor.

Uçan drone Amazon firmasının tamamen kendine özel tasarladığı bir araç. Hem donanımı hem de yazılımı firma tarafından gerçekleştirilmiş. Amazon'un düzenli drone teslimatlarına başlayabilmesi için, ABD Federal Havacılık Kurumu'nun izin vermesi bekleniyor. Ama halen sadce ABD değil, tüm ülkelerde bu tür havacılık düzenleme kurumları, uçan drone'ların kullanımı ile ilgili ne türden ve ne kadar kapsamlı yasalar çıkartmaları gerektiğini tartışıyorlar. Anlaşılan Amazon müşterileri ABD'de uçan drone ile paket almak için, bir süre daha bekleyecekler gibi görünüyor.