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AMD Ryzen 3 serisi işlemciler Ağustos’da piyasada

AMD’nin yeni giriş seviyesi işlemcileri Ryzen 3 sonunda geliyor. Yeni işlemciler bilgisayarda fiyat/performansı hedefliyor.

11:2514 Temmuz 2017
Bilim - Teknoloji
AMD Ryzen 3 serisi işlemciler Ağustos’da piyasada
AMD’nin yeni giriş seviyesi işlemcileri Ryzen 3 sonunda geliyor. Yeni işlemciler bilgisayarda fiyat/performansı hedefliyor.

AMD'nin yüksek performanslı yeni Ryzen işlemcileri ilk olarak Mart ayında görücüye çıkmıştı. Üst seviye Ryzen 7 işlemcilerini bir ay sonra orta seviyedeki Ryzen 5 işlemcileri izledi. Her alandan bilgisayar meraklılarının denediği ve memnun kaldığı işlemci serisine şimdi de giriş seviyesindeki uygun fiyatlı Ryzen 3'ler katılıyor.

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27 Temmuz'da dünya çapında satışa çıakcak Ryzen 3 işlemciler iki versiyon ile geliyor. İkisi de 4 çekirdek ve 4 veriyolu içeren işlemcilerden Ryzen 3 1300X modeli 3,5GHz / 3,7GHz (boost) hızında. Küçük kardeşi Ryzen 3 1200 ise 3,1GHz / 3,4GHz (boost) hızında olacak. Bu işlemciler de büyük abileri gibi AMD'nin yenilikçi ‘Zen' işlemci mimarisine sahip. Bu işlemciler TR4 soketli yeni nesil anakartlara değil, şu anda varolan AM4 soketli A320/B350/X370 anakartlarına uyumlu olacaklar. Piyasada bu anakartları da çok uygun fiyatlara bulmak mümkün.
Düşük fiyatları ile fiyat/performans arayanlar için ideal olacak yeni ürünlerin piyasa fiyatları henüz bilinmiyor. Fakat ABD'de 150 dolar ve altında satılacakları tahmin edilmekte.

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