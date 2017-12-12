Android Oreo sürümü hangi akıllı saatlere gelecek?

Eğer bileğinizde Android Wear destekli bir akıllı saat varsa, büyük ihtimalle aklınızda şöyle bir soru olabilir: Android mobil işletim sistemli akıllı telefonuma Oreo sürümü geldi, peki akıllı saatime ne zaman gelecek? Google bunu cevaplamak için bir resmi duyuru yaptı. Şu anda Android Wear 8.0 Oreo yüklü olan saatler şu şekilde listelenmiş:
Fossil Q Venture
LG Watch Sport
Louis Vuitton Tambour
Michael Kors Sofie
Montblanc Summit
Almanya'da çocuklar için üretilen akıllı saat ürünlerine yasak
En yeni Android Wear sürümü ile çeşitli işletim sistemi optimizasyonları ve daha iyi batarya yönetimi geliyor. Uyarılar için ayarlanabilir titreşim seviyesi, saatin ıslanması durumunda dokunmatik ekranı kilitleyen Touch Lock ve yedi yeni ülke ile birçok dil desteği de yeni özellikler arasında. Google kısa süre içinde Oreo sürümüne kavuşacak akıllı saat listesini de aşağıdaki gibi vermiş. Ne yazık ki Snapdragon 400 işlemciye sahip cihazlar listede yer almıyor.
Casio PRO TREK Smart WSD-F20
Casio WSD-F10 Smart Outdoor Watch
Diesel Full Guard
Emporio Armani Connected
Fossil Q Control
Fossil Q Explorist
Fossil Q Founder 2.0
Fossil Q Marshal
Fossil Q Wander
Gc Connect
Guess Connect
Huawei Watch 2
Hugo BOSS BOSS Touch
LG Watch Style
Michael Kors Access Bradshaw
Michael Kors Access Dylan
Michael Kors Access Grayson
MIsfit Vapor
Mobvoi Ticwatch S & E
Movado Connect
Nixon Mission
Polar M600
TAG Heuer Tag Connected Modular 45
Tommy Hilfiger 24/7 You
ZTE Quartz