Android Oreo sürümü hangi akıllı saatlere gelecek?

Google firması yeni Android Wear 8.0 Oreo sürümünün yükleneceği akıllı saatleri açıkladı...

Eğer bileğinizde Android Wear destekli bir akıllı saat varsa, büyük ihtimalle aklınızda şöyle bir soru olabilir: Android mobil işletim sistemli akıllı telefonuma Oreo sürümü geldi, peki akıllı saatime ne zaman gelecek? Google bunu cevaplamak için bir resmi duyuru yaptı. Şu anda Android Wear 8.0 Oreo yüklü olan saatler şu şekilde listelenmiş:

Fossil Q Venture

LG Watch Sport

Louis Vuitton Tambour

Michael Kors Sofie

Montblanc Summit

Almanya'da çocuklar için üretilen akıllı saat ürünlerine yasak

En yeni Android Wear sürümü ile çeşitli işletim sistemi optimizasyonları ve daha iyi batarya yönetimi geliyor. Uyarılar için ayarlanabilir titreşim seviyesi, saatin ıslanması durumunda dokunmatik ekranı kilitleyen Touch Lock ve yedi yeni ülke ile birçok dil desteği de yeni özellikler arasında. Google kısa süre içinde Oreo sürümüne kavuşacak akıllı saat listesini de aşağıdaki gibi vermiş. Ne yazık ki Snapdragon 400 işlemciye sahip cihazlar listede yer almıyor.

Casio PRO TREK Smart WSD-F20

Casio WSD-F10 Smart Outdoor Watch

Diesel Full Guard

Emporio Armani Connected

Fossil Q Control

Fossil Q Explorist

Fossil Q Founder 2.0

Fossil Q Marshal

Fossil Q Wander

Gc Connect

Guess Connect

Huawei Watch 2

Hugo BOSS BOSS Touch

LG Watch Style

Michael Kors Access Bradshaw

Michael Kors Access Dylan

Michael Kors Access Grayson

MIsfit Vapor

Mobvoi Ticwatch S & E

Movado Connect

Nixon Mission

Polar M600

TAG Heuer Tag Connected Modular 45

Tommy Hilfiger 24/7 You

ZTE Quartz