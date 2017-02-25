Aniden iPhone 7’den dumanlar çıkmaya başladı ve eridi!

Samsung'un geçtiğimiz sene başına bela olan patlayan telefon olayı bu sefer Apple'ın başına geldi. Patlayan iPhone 7 kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırdı.

Mashable’da yer alan habere göre Brianna Olivas’ın sahip olduğu iPhone 7 Plus’dan aniden dumanlar çıkmaya başladı ve telefon eridi. Telefonunda bir sıkıntı fark eden Brianna Olivas, sıkıntılı durumu belirtmek için Apple Store’un yolunu tuttu. Apple Store’da yapılan testler sonrası telefonunda bir sorun olmadığı söylendi ve telefon geri verildi. Telefonun iade edilmesinden sonra kullanmaya devam eden Brianna Olivas ertesi sabah şok bir görüntüyle karşılaştı.

DUMANLAR ÇIKINCA TUVALETE ATTI!

Sabah uyandığında telefondan çıkan dumanları gören Brianna Olivas, telefondan dumanlar yükselirken videoya çekmeye başladı. Duman çıkararak erimeye başlayan iPhone, genç kadının korkup telefonu tuvalete atmasıyla patladı. İlgili anın videosu Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi.

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