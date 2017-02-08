Aniden yazıcıları çalıştı ve gördüklerine inanamadılar!

Yetenekli bir hacker 150.000 kişinin bilgisayarı ele geçirerek yazıcılarına ulaştı. Stackoverflowin takma isimli hacker, bilgisayarlarına sızdığı 150.000 kişiyi çok şaşırtacak bir işe imza attı.

Yetenekli bir hacker 150.000 kişinin bilgisayarı ele geçirerek yazıcılarına ulaştı. Stackoverflowin takma isimli hacker, bilgisayarlarına sızdığı 150.000 kişiyi çok şaşırtacak bir işe imza attı.

Ünlü hacker Stackocerflowin, adından söz ettirecek bir işe imza attı. Belleping Computer adlı internet sitesine konuşan Stackoverflowin, herkesin internetteki tehlikelere karşı dikkatli olmasını istediği için 150.000’den fazla çevrimiçi yazıcıya sızdığını açıkladı.

KÖTÜ AMAÇ TAŞIMIYORMUŞ

Yazıcılara sızan hacker, sızdığı yazıcılara farklı mesajlar göndermeye başladı. Yazıcılarından gizemli mesajlar çıktığını gören kullanıcılar ise fazlasıyla şaşırdı. Hacker bu yaptığının sadece bir uyarı olduğunu ve kötü bir amacı olmadığını söyledi. Kullanıcılara bilgisayarlarındaki açıkları gösterdiği için kendisine teşekkür edilmesi gerektiğini belirtti.

HACKER’IN GÖNDERDİĞİ MESAJ

Stackoverflowin, bu tip bir güce sahip bir hackerın ırkçı, çirkin, kaba ya da farklı amaçları olan mesajlar gönderdiğini fakat kendinin böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Stackoverflowin’in gönderdiği mesaj ise şu şekilde; “En büyük hacker Stackoverflowin döndü, yazıcınızın BTI’nin altyapısını kötü niyetli yazılımlardan birini, yani bir botnet’i kullanan mimarilerden birini kendi lehime çevirdim.”