Apple’dan iPhone X itirafı!

Yakın zamanda tüketicilere sunulan iPhone X yüksek fiyatına rağmen büyük rağbet görüyor. Apple Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Schiller, İPhone X ile ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Bakın dev şirket Apple'ın önemli ismi neyi itiraf ediyor...

iPhone X, geçtiğimiz aylarda Face ID ve OLED ekran gibi çarpıcı özelliklerle tüketicilere sunuldu. Touch ID’nin ortadan kaldırılıp yerine yalnızca Face ID’nin yer verildiği ve ilk OLED ekranlı iPhone olma özelliği taşımasıyla dikkat çeken iPhone X, Apple’ın yetkili ağzının söylediğine göre ilk etapta neredeyse imkansızmış. Schiller bu özelliğin aslında tamamen imkansız göründüğünü söylüyor.

Apple Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Schiller, verdiği röportajda iPhone X hakkında içindekileri döktü. iPhone X’in ilk etapta düşüncesinin bile imkansız olduğunu söyleyen Schiller, özellikle Face ID’nin çalışma mantığının pratiğe dökülmesinde uzunca bir süre çalıştıklarını söyledi. Bu zorlu süreç içerisinde ise ekip olarak Face ID’ye güvenmekten ise hiç vazgeçmediklerini belirtti.

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Touch ID’yi ortadan kaldırmak ve yerine yeni bir standart getirme kararı için oldukça “heyecanlı bir yenilik” diyen Schiller, kullanıcıların da kısa zaman içinde bu değişikliğe adapte olabileceğini söyledi. “Fakat elbette Apple olarak Touch ID’yi değiştirmeye karar vermenin küçük bir hamle olmadığını biliyorduk,” diyen Schiller, Face ID’yi insanların seveceklerine ve zamanla daha büyük bir potansiyel kazanabileceğine inandığını söyledi.