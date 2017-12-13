Artık havaalanında robotlar görev alacak!

Japonya'da bilim insanları, ürettikleri insanı robotları 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Tokyo Havaalanı'nda görevlendirmeyi hedefliyor.

Japonya’daki bilim insanları, ürettikleri insansı robotları 2020 Tokyo Olimpiyatları süresince, ülkeye gelen ziyaretçilere yardım etmek üzere Tokyo Haneda Havaalanı’nda görevlendirmek için çalışmalara başladı.

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Havaalanında çalışması planlanan Cinnamon ismindeki bir robot, olimpiyat etkinliği süresince alanda bulunacak ve ülkeye gelen ziyaretçileri karşılayacak. Yapay zekaya sahip olan robot, ziyaretçilere yön verip gerektiği takdirde insanlara yardım edecek. Cinnamon dışındaki bir diğer robotun havaalanı sınırları içerisinde ziyaretçilerin valizlerini taşımaya yardım etmesi planlanırken, kabarık tüylü bir kedi olarak tasarlanan başka bir robot ziyaretçilere simültane çeviri hizmeti verecek.

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Bilim insanları 9 Ocak’tan itibaren havaalanında robotların denenmeye başlayacağını söyledi. DHA