Artırılmış gerçeklik sistemi Magic Leap’in ilk fotoğrafı sızdı

Kimliği saklı bir kaynağın sızdırdığı fotoğraftan, Magic Leap’in final tasarıma henüz çok uzak olduğu anlaşılıyor.

Kimliği saklı bir kaynağın sızdırdığı fotoğraftan, Magic Leap’in final tasarıma henüz çok uzak olduğu anlaşılıyor.

Magic Leap firması, son yıllarda çok konuşulan artırılmış gerçeklik (augmented reality) teknolojisindeki en iddialı firmalardan biri. Firma hala piyasaya bir ürün sürmemiş olmasına rağmen 4,5 milyar USD değer biçiliyor ve şimdiye kadar 1 milyar USD‘den fazla yatırım almış durumda. İşte şimdi bu firmanın artırılmış gerçeklik gözlüğünün ilk prototip görüntüsü internete düştü.

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İsminin verilmesini istemeyen bir kaynağın Business Insider sitesine yolladığı görüntüde, bu düzeneğin Magic Leap'in şu andaki prototip cihazı olduğu bilgisi verilmiş. Cihazın bu versiyonun fotoğrafının Ocak ayı başında çekildiği ve o zamandan beri cihazda geliştirmeler yapıldığı da söylenmiş. Ayrıca merakla beklenen artırılmış gerçeklik gözlüğünün bir kemer üzerine yerleştirilecek kadar küçültülmüş yeni versiyonu, gelecek hafta firmanın yönetim kuruluna demo olarak sunulacakmış.

Magic Leap firması bu sızdırılan görüntü hakkında, fotodaki cihazın güncel versiyon olmadığını fakat çevresel veri toplamak için kullanılan bir Ar-Ge sürümü olduğunu açıklamış. Firma final cihazın insanları çok etkileyeceği ve artırılmış gerçeklik teknolojisini popüler hale getirmek için önemli bir sıçrama olacağını iddia ediyor. Magic Leap gözlüğünün ne zaman piyasada olacağı veya ne fiyatla çıkacağı konuları ise hala belirsizliğini koruyor.