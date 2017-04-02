Aslında zaman var olmayabilir!

Matematik zamanın var olmadığını ispat edebilir mi? Ünlü matematikçi ve "Büyük Bilinmeyen" kitabının yazarı Marcus du Sautoy'un bu konuda ciddi iddiaları var...

Zaman en bilinmez kavramlardan biri. Oxford Üniversitesi’nden Profesör Marcus du Sautoy bu konuda Buisness Insider’la bir söyleşi yaptı. Söyleşinin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise, tüm fizik denklemlerinden zamanı çıkararak denklemleri yeniden yazmak mümkün olması.

ZAMANI BİZ Mİ İCAT ETTİK?

Marcus du Sautoy, zaman konusunda “Yani belki de zaman, sadece insan icadı. Bazen aslında gerçekten var olmayan bu şey “ortaya çıkan varlık” diye adlandırılıyor. Fakat bence çocuğumuz, adına zaman dediğimiz bu akıntıda bir şeyler olduğunu seziyoruz.” diyor. Zamanın olmadığını matematik sayesinde nasıl kanıtlayabileceği sorulduğunda ise, “tekrarlayan ya da modelleri olan şeyleri tespit etmek tam da matematiğin işi. Belki de, zamanın aslında var olmadığını matematiksel olarak ispat etmenin bir yolu olabilir çünkü şayet fizik kurallarını ele alırsanız, bütün bu kuralları, denklemlere zamanı dahil etmeden yeniden yazmanız mümkün.” diyor. Marcus du Sautoy’un Buisness Insider’la yaptığı söyleşiyi aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Marcus Du Sautoy: Zaman aslında insan icadı olabilir

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