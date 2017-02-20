Ateş saçan drone ile temizlik yaptılar!

Çin’den iki ilginç drone uygulaması şaşırttı. Drone ile alev makinesi ve su hortumu takılabilen uçan araçlar yaptılar.

Dev kulelerdeki elektrik hatlarında çalışmak zaten insanlar için yeterince zor, bir de üzerlerine takılan nesneleri temizleme işi var. Özellikle de uçup elektrik kablolarına takılan poşetler ve benzer şeyler çok sorun yaratabiliyor. İşte Çin'de bu probleme çok pratik bir çözüm bulunmuş: Ateş saçan bir drone.

Çin'in Xiangyang bölgesinden sorumlu elektrik dağıtım şirketi, kablolara takılan pislikleri, altına alev makinesı takılı bir drone ile temizliyor. Teknisyenlerin çıkmasının zor veya tehlikeli olduğu noktalar için güzel bir çözüm. Uçup kablolara takılan poşetler zamanla hava şartları yüzünden çürüyerek kablolara zarar verebiliyor.

Lütfen bu drone'lara ateş etmeyin!

Yine Çin'den ilginç bir başka drone örneği de, itfaiyecilerin ulaşması zor yüksek noktalara su püskürtmeyi sağlayan bir drone. MMC Blue Whale isimli bu drone, maksimum 200 kilogram ağırlık taşıyabiliyor ve altına bir su hortumu monte edilebiliyor. Karbon fiberden yapılmış gövdesi ile hafif, bu yüzden hortumları özellikle ulaşılması zor yüksek binalara taşımakta kullanılıyor.

Bu drone tam şarj ile 60 dakika havada kalabilme özelliğine sahip. Ayrıca GPS özelliği ile otomatik uçuş ve sabit durma becerisi de var. MMC Blue Whale hortum yetiştiği ve ağırlık sınırlarını aşmadığı sürece 1 kilometre kadar yüksekliğe çıkabiliyor.