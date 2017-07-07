Battlefornt 2’de mikro ödeme dert olacak!

17 Kasım’da Battlefornt II bizlerle buluşacak. Star Wars temasının en başarılı temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Battlefornt bu kez mikro ödeme sistemi ile gündeme oturdu.

Son bilgilere göre, Star Wars Battlefront 2 için mikro ödeme yapan oyuncular birçok içeriğe çok daha hızlı bir biçimde erişebilecekler ve oyun bu oyuncular için çok daha kolay bir hal olacak. Öte yandan EA, bu mikro ödemelerin öde ve kazan şeklinde işlemeyeceğini ve oyunculara ekstra yetenek ya da güçlendirmeler sağlamayacağı konusunda oldukça kesin konuşuyor.

Stres çarkı artık her yerde!

Star Wars Battlefornt II ederinden fazlasını istiyor!

Tabii ki gerçek paranın oyundaki içeriklere erişmede kolaylık sağlaması konusu, şimdiden çoklu oyun modunda adaletsizliğe sebep olabileceği ve normal oynanışa zarar verebileceği konusunda tartışmaları alevlendirmiş durumda. Oyuncular normal oynanışta farklı şekillerde ödüllendirilecek ve sandıklar kazanabilecekler. Ek olarak, rastgele nesne ve ödüller içeren sandıklar da oyun içi ödeme yoluyla satın alınabilecek. Şirketin bu satın almalar ile ödülleri hızlandırabileceğini söylemesi kafalarda soru işareti yaratıyor.

Battlefield 1 ve daha birçok oyunda görmeye alışık olduğumuz sandık sisteminin kozmetik odaklı olacağı ve oynanışa etki etmeyeceği söylense de oyun her şey oyun çıktığı zaman netleşmiş olacak.