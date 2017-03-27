Bilgisayarda silinen dosyalar nasıl geri getirilir?

Birçok bilgisayar kullanıcısı yanlışlıkla gerekli dosyalarını siliyor. Gerekli belgelerin bilgisayardan silinmesi bazı zamanlarda ciddi kayıplara yol açabiliyor. Yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları geri getirmek aslında mümkün. İşte yanlışlıkla silinen dosyaları geri getirme yöntemleri...

Birçok bilgisayar kullanıcısı yanlışlıkla gerekli dosyalarını siliyor. Gerekli belgelerin bilgisayardan silinmesi bazı zamanlarda ciddi kayıplara yol açabiliyor. Yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları geri getirmek aslında mümkün. İşte yanlışlıkla silinen dosyaları geri getirme yöntemleri...

Dijital dünyada verileri depolamak ve düzenlemek geleneksel yöntemlere göre çok kolay fakat bazı durumlarda dijital verileri kaybetmek ortaya sıkıntılı sonuçlar çıkarabiliyor. Bilgisayarda silinen bir dosya bilinenin aksine kolayca geri getirilebiliyor. Bilgisayarda silinen dosyaları geri getirmek için birçok yöntem mevcut. İşte bilgisayar’da silinen dosyaları geri getirebilmeniz için yardımcı programlar ve yöntemler…

BİLGİSAYARDA SİLİNEN DOSYA NASIL GERİ GETİRİLİR

Fotoğraflar, belgeler, videolar gibi kimi zaman maddi ya da manevi büyük değeri olan dosyaları bilgisayardan yanlışlıkla sileriz, bu noktada sildiğiniz anda durumu fark ederseniz dosyayı kurtarmanızın olasılığı çok yüksek. İlk yapmanız gereken veri kaybını fark ettiğiniz anda söz konusu sürücüyü kullanmayı durdurmanız ve etkilenen sürücüyü, kurtarma işlemine kadar hiç kullanmamanız. İnternet üzerinde ücretsiz ve ücretli yardımcı programlarla bu işlemler kolayca gerçekleşltirilmekte. DMDE Free Edition, Recuva, PhotoRec, Partition Recovery, Paragon RescueKit 14 gibi kendini duyurmuş programlar bu konuda yardımınıza yetişebilir. İnternet üzerinden bu programları indirmek istediğinizde kaynağının güvenilir olduğuna emin olmanız önemli bir ayrıntı.