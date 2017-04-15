Bilgisayarınız için hem şarj istasyonu hem de harici disk

Çalışırken aniden elektriğiniz kesildi. Üzülmeyin çünkü bir harici bellek firması, yeni sürücüsü USB-C’yi bilgisayar şarj edebilen taşınabilir disk olarak tasarladı.

Bu yeni depolama aracı orta büyüklükte bir bilgisayarı şarj edebilecek güçte tasarlandı. Western Dijital bu tasarımın masaüstü Hub’a alternatif olduğunu düşünüyor. Siz sadece masanızın başına outrun. USB-C ‘nin kablosunu dizüstü bilgisayarınıza takın ve birkaç terabaytlık depolama alanına erişerek güç sahibi olun.

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Seyahat için ince ve hafif bir dizüstü bilgisayar kullananların eve dönüş yolunda fotoğraflarını saklamak için depolama alanına ihtiyaçları oluyor. İşte o an USB-C imdatlarına yetişiyor. Üstelik fiyatı da çok pahalı olmayan bu ürün 4 terabaytlık depolama alanı ile 199 USD'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.