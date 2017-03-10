Bilim insanları, insan yapımı DNA’dan ürettiği maya ile suni yaşamın anahtarını buldu

Sentetik maya, ağrı kesici, biyolojik yakıt ve daha kaliteli ekmek ve mayalama endüstrisi için yüksek sıcaklara dayanıklı ve daha ucuz bira ve ekmek üretimi için kullanılabilecek. Daha da önemlisi, maya, insan genlerinin dörtte birini paylaşıyor ve bu özellikten dolayı, biyologlar, kistik fibroz gibi tahrip edici hastalıkları önlemek için DNA'nın tüm bölümlerini inşa edebilir.

Sentetik maya, ağrı kesici, biyolojik yakıt ve daha kaliteli ekmek ve mayalama endüstrisi için yüksek sıcaklara dayanıklı ve daha ucuz bira ve ekmek üretimi için kullanılabilecek. Daha da önemlisi, maya, insan genlerinin dörtte birini paylaşıyor ve bu özellikten dolayı, biyologlar, kistik fibroz gibi tahrip edici hastalıkları önlemek için DNA'nın tüm bölümlerini inşa edebilir.

Dailymail’de yer alan habere göre, uluslararası bir grup bilim insanı, laboratuvarda kimyasallardan yapılmış DNA ile 5 yeni sentetik kromozom oluşturduktan sonra, fırın mayasındaki genetik materyalin neredeyse üçte birini değiştirdi. Londra’daki Imperial Colege’den araştırmacıların da dahil olduğu ekip, yıl sonuna kadar tamamen yapay maya üretmeyi planladıklarını açıkladı.

Buluş, yapısal mayanın gelecekte ekmeği daha besleyici hale getirebilmesi nedeniyle, GDO gıdası konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme getirecek. Ayrıca, aynı DNA değiştirme yöntemleri ekstra ölümcül virüs yaratmak için de kullanılabileceğinden biyoterörizm korkusunu da pekiştirecek.

İLK ADIM YEDİ YIL ÖNCE ATILMIŞTI

Bunun dışında, araştırmacıların katılacağı il tamamen yapay kompleks canlı organizmayı yaratabilmek açısından da önemli bir kilometre taşı olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları, ilk kez yedi yıl önce J Venter Enstitüsü’nden bir ABD’li ekip tarafından tek bir bakteri üreterek yapay yaşamı yaratma penceresini araladı. 3 yıl önce ise DNA kodunu oluşturan kimyasallarla ilk sentetik maya kromozomu yapıldı ve 272.871 baz çiftinden oluşuyordu.

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Şimdiyse Edinburgh Üniversitesi, London Impreial College, Johns Hopkins Üniversitesi, Çin’den BGA-Schenze, Fransa’dan Sorbonne Üniversitelerinden ortak çalışma grubunda bulunan biyologlar, ayrı ayrı sentetik kod dizilerini harf harf inşa ettiler.

Her biri mayanın normal şekilde büyümesine neden oldu. Yapay versiyon yüksek sıcaklıklara daha dayanıklı olan ekmek pişirme için gerekli olan mayayı yapmak veya alkol mayası için daha toleranslı bira yapmak için kullanılabileceği gibi, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve biyoyakıt imalatı için de kullanılabilecek. Uzmanlar benzin ve jet yakıtı için de kullanılabileceğini belirtiyorlar.

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Tıp alanında ise kistik fibroz ve Down sendromu gibi hastalıklara karşı hatalı DNA’nın yerini almak için kullanılabilir.

Sentetik Maya Genom Projesi’nden Profesör Jef Boeke, gelişmeyi “Bu tür bir teknolojinin , örneği gerçekleşmiş olduğu gibi sadece tek bir gen değil, yeni bir gen tedavisi başlatmak için kullanılabileceğini düşünüyoruz. Ancak şu an da sadece bütün ağları bir araya getirmeyi düşünülebilir.” diyerek yorumluyor.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL