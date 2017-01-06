Bir devir sona erdi: Vine resmen bitiyor

Bir zamanların popüler platformu Vine 17 Ocak'ta tamamen kapanıyor.

Dünyaya kısa video anlayışını ilk getiren uygulama Vine’ın fişi çekiliyor. Çıktığı zaman büyük yankı uyandıran ve milyonlarca videoya ev sahipliği yapan Vine’ın kapanacağı bir süre önce zaten açıklanmıştı. Bu sefer tam tarih geldi.

Twitter’ın sahibi olduğu Vine 17 Ocak tarihinde tamamen kapanıyor. 2016’nın sonlarına doğru yeni videoların eklenmesine izin verilmeyen uygulamada artık eski videolarda izlenemeyecek. Ancak Vine’ın web sitesi eski videoları izlemek isteyenler için açık kalacak.

Vine, fenomenler Twitter CEO’su Jack Dorsey’den maaş istemesi ve Dorsey’in teklife olumsuz yanıt vermesiyle kullanıcılarını kaybetmeye başlamıştı.