Birkaç nesil boyunca “genetik materyal” geçişiyle evrilen makinelerin seks deneyi

Araştırmada, bir dizi deneyle, genetik materyali çiftleşmeye benzer bir süreçle değiştiren ve 10 kuşak boyunca gelişen özelliklerini değerlendirmek için birbirlerine karşı farklı görevlere sahip robotlar kullanıldı.

DARWİNCİ EVRİM İLKELERİNE UYUYOR

Araştırmacılara göre çalışma, ilk kez, fiziksel olarak biçimlendirilmiş robotların evriminde biyolojik sistemlerde olduğu gibi gelişim faktörlerinin rol oynadığını gösteriyor. Bu anlamda çalışma Darwinci evrim ilkelerine uyuyor ve evrim ile gelişme arasındaki karşılıklı etkileşimin bu sistemlere nasıl katkıda bulunduğu konusunu kavramada da önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Dailymail’de yer alan habere göre Vassar Koleji’nden araştırmacılar, robot evrimi sahasını ilk kez epigenetik faktörleri içerecek şekilde genişlettiler. Organizmanın hayatında epigenetik değişiklikleri etkileyen olayları ele alarak, robotlara iki görev verildi: Işık toplama ve engelden kurtulma.

Araştırmacılar genetik materyali kolektif “gen havuzundan” değiştirmelerine izin vermek için ise rastgele çiftleşme algoritması kullandı. Bu genler, robotların donanımının olası kablolamalarına da izin veren ikili koddan oluşuyordu,

Yeni genetik düzene göre robotlar 10 kuşak boyunca “çoğaltılacak şekilde”, genomun fiziksel ifadesi kablolarını değiştirecek oluştu.

EPİGENETİK FAKTÖRLER İLK KEZ DAHİL EDİLDİ

Araştırmacılar, robotların performanslarını ölçüp simülasyonlarla karşılaştırdılar. Böylece, deneyin gerçekleştiği süre zarfında evrimsel robotların epigenetik faktörleri ilk kez dikkate aldıklarını göstermiş oldular.

Jake Brawer ve Aaron Hill, “Robotistler için, evrim ve gelişim mücadelesi üç zaman ölçeğinde fiziksel olarak somutlaşmış sistemler yaratmaktadır: Davranış, Gelişim ve evrim. Fiziksel robotların inşası ve evriminin karmaşıklığı nedeniyle, bu durum, “şeylerin evrimi” araştırılmasında göz korkutucu bir sorundur.” diyor:

“Bu amaca ulaşmak adına ilk iş olarak, araştırmamızda, gelişimsel ve evrimsel süreçlerin nasıl etkileşime girdiğini sistematik olarak incelememizi sağlayan fiziki olarak somutlaşmış bir sistem oluşturduk.”

Kurulum, düşük performanslı robotlarının bile gen havuzunda kalmalarına ve çoğalmalarına izin verdi ve deney, tüm hareket kaybına kadar devam etti.

Robotlar, daha büyük ışık yakalama becerilerini geliştirmeye gerek duymazken, araştırmacılar, epigenetik faktör göstergesi nüfusun, evrimi hesaba katmayanlardan daha farklı olduğunu keşfetti.

‘Bildiğimiz kadarıyla, çalışmalarımız fiziksel olarak somutlaşmış robotların evriminde kullanılacak ilk fiziksel olarak somutlaşmış epigenetik faktörleri temsil ediyor.’

Çeviri: Reha BAŞOĞUL