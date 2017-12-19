BlackBerry tarihe karışıyor!

BlackBerry efsanesi 31 Aralık 2019'da tarihe karışacak. Eğer hala Blackberry kullanıyorsanız iki yılınız kaldı.

BlackBerry’nin bir çok temel mobil platformu tarihe karışmış durumda. Şirket artık ileri bakmanın zamanı geldiğine dair bir açıklama daha yaptı. Şirket önümüzdeki iki yıl içerisinde BlackBerry 10 ve BlackBerry OS desteğinin tamamen sona ereceğini duyurdu.

Chip’in haberine göre, kapanmalar Şubat 2018’de nispeten daha az kullanılan BlackBerry Travel sitesi gibi hizmetlerle başlayacak, ardından Mart ayında Playbook görüntülü sohbet hizmetine son verilecek. Tüm hizmetlerin sona ermesi ise Aralık 2019’da BlackBerry World app store’un kapanması ile gerçekleşecek. 2020’de Classic ve Passport için resmi bir indirme yolu olmayacak.

BlackBerry kullanıcıları yine de en azından iki yıl daha BB10 desteği alabilecek, BBOS cihazlar ise iki yıl daha şirketin ağına erişebilecek. Yani eğer hala BlackBerry kullanıyorsanız, farklı bir cihaza geçmek için iki yılınız var. BlackBerry, TCL’nin ürettiği Android telefonlar olan KEYone ve Motion’ı geleceği olarak görüyor.