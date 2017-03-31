BTK Başkanı Sayan’dan 4.5G açıklaması!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, 2016 sonunda SIM kartı ve cihazı olan 4.5G abonelerinin 19,2 milyona ulaştığını belirterek, “2016 yılı sonunda mobil genişbant abone sayısı 51.7 milyona ulaşmış ve bunların 32.8 milyonu 4.5G kullanıcısından oluşmaktadır. Cihazı ve SIM kartı uyumlu 4.5G abonelerinde mobil internet kullanım oranı 5.4 GB'a ulaşmış durumdadır” açıklamasında bulundu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, 2016 sonunda SIM kartı ve cihazı olan 4.5G abonelerinin 19,2 milyona ulaştığını belirterek, “2016 yılı sonunda mobil genişbant abone sayısı 51.7 milyona ulaşmış ve bunların 32.8 milyonu 4.5G kullanıcısından oluşmaktadır. Cihazı ve SIM kartı uyumlu 4.5G abonelerinde mobil internet kullanım oranı 5.4 GB'a ulaşmış durumdadır” açıklamasında bulundu.

BTK Başkanı Sayan, 4.5G teknolojisinin hizmete girişinin birinci yılına ilişkin açıklama yayımladı. 1 Nisan 2016'dan bu yana 4.5G'nin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve yılsonunda 51,6 milyon abonenin 4.5G'ye geçtiğini belirten Sayan, “Toplam mobil abone sayısının 75 milyon olduğu düşünüldüğünde bunun önemli bir başarı olduğu görülmektedir. 4.5G hizmeti için önem arz eden bir diğer rakam olan aktif 4.5G kullanıcı sayısı yani uyumlu SIM kartı ve cihazı olan 4.5G aboneleri 2016 sonunda 19,2 milyona ulaşmıştır. 4.5G hizmeti, ana unsuru olan mobil internet kullanımını da büyük oranda etkilemiş olup, 2016 yılı sonunda mobil genişbant abone sayısı 51.7 milyona ulaşmış ve bunların 32.8 milyonu 4.5G kullanıcısından oluşmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

“AYLIK MOBİL İNTERNET KULLANIMI KİŞİ BAŞINA ORTALAMA 2.2 GB’A ULAŞTI”

Mobil abonelerin neredeyse üçte ikisinin 4.5G hizmeti almaya başladığını duyuran Sayan, “2016 yılı dördüncü çeyrekte kullanılan mobil verinin yaklaşık %90'ını 4.5G abonelerinin kullandığı, ortalama mobil veri kullanımının bir önceki yıla göre %53 artarak 2 GB'a ulaştığı kaydedilmiştir. Rakamlar aylık mobil internet kullanımının geçen yıl 1.3 GB iken, şu an kişi başına ortalama 2.2 GB’a kadar ulaştığını göstermektedir. Cihazı ve SIM kartı uyumlu 4.5G abonelerinde mobil internet kullanım oranı 5.4 GB’a ulaşmış durumdadır. Ayrıca gerçekleştirilen fiber yatırımlar sonucu geçen yılsonu itibarıyla fiber altyapı miktarı 290.000 km'yi aşmıştır” ifadelerini kullandı.

“5G KONUSUNDA KORE VE JAPONYA GİBİ ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI YAPILMIŞTIR”

5G'ye yerli imkanlarla geçebilme amaçlarının bulunduğunu kaydeden Sayan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülkemizde de bu gelişimin ve değişimin öncüsü olan Sayın Cumhurbaşkanımızın, 2023 vizyonu doğrultusunda sektörümüze yerli malı katkısı, ARGE'nin özendirilmesi, KOBİ'lerin desteklenmesi ve 5G gibi yenilikçi teknolojiler konularında öncü olmak için teknolojiyi tüketen değil, üreten Türkiye olma yolunda önemli bir adım 4.5G ile atılmıştır. 5G’de yerli ve millilik oranını yükseltmek için 4.5G’de yerlilik oranını artırma konusunda tüm paydaşlar yerlilik oranlarına özen göstermektedir. Ayrıca 5G konusunda BTK tarafından kurulan ‘Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu (5GTR)' çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Bunun yanı sıra 5G konusunda öne çıkan Kore ve Japonya gibi ülkelerle işbirliği anlaşmaları yapılmıştır.” ANKA