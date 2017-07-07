Bu fütüristik kamyon hem şoförsüz hem de elektrikli

Şoför koltuğu veya şoförü bile olmayan bu ‘T-pod’ kamyonu yolda giderken görseniz, ne tepki verirdiniz?

Otomotiv alanında yakın geleceğin en büyük trendi elektrikli ve onun da ötesinde kendi kendine gidebilen araçlar. 2020'den itibaren yollarda daha sık elektrikli araba görmeye başlayacağız ama minibüs, kamyonet ve kamyon gibi ticari araçlar biraz daha geriden gelebilir. Bunun da sebebi olarak, elektrik motorlarının gücünün ve bataryaların kapasitesinin ağır yükleri uzun mesafelere çok ucuza götürecek seviyede performansa varmamış olmalı olarak gösteriliyor.

İlk otonom yük treni 2023'de Fransa'da göreve başlıyor

Fakat bu durum bazı şirketlerin geleceğin araçlarını tasarlamalarına engel değil. İsveç kökenli Einride firması da bunlardan biri. Firma bilimkurgu filmlerinden fırlama gibi duran elektrikli ve tam otonom kamyon projesi ‘T-pod'un prototipini gün ışığına çıkartmış. Bir seferde 20 tonluk yük taşıma kapasitesine sahip kamyonun en dikkat çekici yanı, bir şoför mahalli olmaması.

T-pod istenirse uzaktan kontrol edilecek, veya ‘Seviye 5' otonom özellikleri sayesinde şoförsüz yük taşıyabilecek. Araç 7 metre uzunluğunda ve tek şarjla 200 kilometre menzile sahip olacak. Kamyon yolculuk sonunda özel tasarımlı şarj istasyonuna kendi gelecek ve herhangi bir insan görevlinin müdahalesi olmadan şarjını doldurup, yeniden yük alacağı noktaya kendi gidebilecek. T-pod otonom kamyonların ilk denemeleri İsveç'deki Gothenburg and Helsingborg şehirleri arasında yapılacakmış.