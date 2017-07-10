Bu kask en kalabalık yerde bile sessizlik sağlıyor

Gürültülü ortamlarda rahatsız olanları çok sevindirecek bir ürün geliştirildi. Kalabalıkların arasında sesiz bir ortam arayanlar için geliştirilen kask görüntü olarak biraz garip olsa da işlevini yerine getirecek gibi görünüyor...

Bazen ofislerimiz sakin bir çalışma için fazla gürültülü olabiliyor. Evlerinde çalışma fırsatı olmayan ama kalabalıkların yarattığı gürültüye de dayanamayanlar için yeni bir icat çıktı. ‘Helmfon' isimli bu kask bir Ukrayna tasarım firması tarafından meydana getirilmiş. Kişiye özel üretilen kask, hem ses kesen malzemelerden üretilmiş hem de teknolojiden geri kalmayacağını özellikleri var.

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Helmfon'un dışı fiberglas ve özel bir boya ile, içi ise polietilen köpüğünden hazırlanıyor. Kaskın içinde kulaklık, mikrofon, büyüteç, akıllı telefon haznesi ve elektronik cihazlara bağlantı için gerekli devrelerle bir batarya var. Kask görüşünüzü engellemiyor ama sınırlıyor. Böylece dış dünyadan kopmak istediğiniz anlarda kullanabiliyorsunuz. Kask bir duvara veya tavana monte edilip, sadece kısa sürelerle (mesela gizli telefon görüşmeleri yapmak için) kullanmak amaçlı da yerleştirilebiliyor.

Kaskın özel ses emici sistemi sayesinde konuştuklarınızı dışarıdan kimse duyamıyor. Böylece özel Skype görüşmeleri, telekonferanslar yapabilirsiniz. Ayrıca farklı renklere ve şekillerde tasarlanıp, tamamen size özel bir şekle de sokulabiliyor.