Bu oyun çocukları intihara sürüklüyor!

Mavi Balina adlı bir oyun çocukları intihara sürüklediği iddiasıyla incelemeye alındı.

Kırgızistan’da internet üzerinden oynanan Mavi Balina adlı oyun ülkenin ilgili bakanlığınca inceleme altına aldındı. Bakanlık oyunu oynayan iki çocuğun intihar ettiğini açıklayarak, söz konusu Mavi Balina oyununu oynayan çocukların ailelerini uyardı.

GİZEMLİ AMBİANS

Mavi Balina oyununun ilginç ambiansı intihara sürükleyecek nedenlerden biri olarak görünüyor. Dev bir Mavi Balina’nın gökyüzünde süzüldüğü oyunda Görevleri yerine getirilemeyen kullanıcılara “Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın” telkinleri yapılıyor.