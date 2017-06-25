Bu reklam çığır açan bir teknikle çekildi

Sıvı yazıcı ile çekilen reklam içeriğinde ve hareketli görsellerde hiçbir özel efekt bulunmuyor.
“Gatorade” firmasının “sıvı yazıcı” ile çektiği bu reklam, hiçbir özel efekt barındırmıyor. Vaktinizi özel efekt aramaya değil; bu tekniğin ileride film sektörüne kayabileceğini düşünerek geçirmenizi öneriyoruz.İLGİLİ HABER1.8 milyar hastaya umut: Çinli firma, 3 boyutlu yazıcıdan çıkan damarları maymunlara yerleştirdi!İLGİLİ HABERiPhone 8 nasıl olacak? İşte ortaya çıkan yeni görseller
Son güncelleme: 16:3125.06.2017