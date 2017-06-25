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Bu reklam çığır açan bir teknikle çekildi

Sıvı yazıcı ile çekilen reklam içeriğinde ve hareketli görsellerde hiçbir özel efekt bulunmuyor.

16:2825 Haziran 2017
Bilim - Teknoloji

Bu reklam çığır açan bir teknikle çekildi! paylaşan: Sozcu
Sıvı yazıcı ile çekilen reklam içeriğinde ve hareketli görsellerde hiçbir özel efekt bulunmuyor.

Gatorade” firmasının “sıvı yazıcı” ile çektiği bu reklam, hiçbir özel efekt barındırmıyor. Vaktinizi özel efekt aramaya değil; bu tekniğin ileride film sektörüne kayabileceğini düşünerek geçirmenizi öneriyoruz.

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Son güncelleme: 16:3125.06.2017
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