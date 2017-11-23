Bu teknolojiyle arabanızın anahatarını hiç aramayacaksınız!

Anahtar taşımayı sevmeyenler, anahtarını orada burada unutanlar, çözümünüz geldi…

Arabanızı bir parka bıraktınız, ama yanınızda anahtar taşımayı sevmiyorsunuz. Veya daha önce birkaç kere anahtarınızı bir yerlerde unutacak kadar dalgınsınız. Başınıza her şey gelebilir ama araba anahtarınız için garantili bir kasa olsaydı fena olmazdı, değil mi? İşte Foxxvault isimli ürün böyle özel bir derdi çözmek için geliştirilmiş. Bu kasa arabanızın arka plaka bölümüne monte ediliyor ve sizden başka kimse açamıyor.

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Foxxvault kasasını plakanızı söküp onun yerine takıyorsunuz. Plakayı da onun üzerindeki yuvaya. Bu kasa Bluetooth üzerinden akıllı telefonunuzla senkron oluyor. Kasayı sadece kendine özel uygulaması ile açmak mümkün. Yani sizin dışınızda kimse erişemez. Basit gibi göründüğüne bakmayın, yüksek karbon katkılı çelikten yapılmış kaynaksız tek parça bir gövdeye sahip. Arabanın iç tarafından monte edildiği için çıkartılması, kesilmesi, sökülmesi veya zorla açılması mümkün değil.

Dışarıdan neredeyse belli bile olmayan Foxxvault'un tasarımcıları o kadar iddialı ki, biri sizi anahtarlarınızı koyarken görse bile o anahtarlara ulaşamayacaklarının garantisini veriyorlar. Akıllı telefon uygulaması multi-faktörlü şifreleme, kriptolu veri aktarım özelliğine ve SSL sertifikasına sahip. Yani dijital taraftan da kasaya ulaşmak imkansız gibi. Eğer akıllı telefonunuzda bir sıkıntı olursa, kasa ancak sizin bildiğiniz bir kod ile açılabiliyor.