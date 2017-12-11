Bu uygulamayla çektiğiniz fotoğrafları 3 gün sonra görebileceksiniz…

Dijital fotoğraf makineleri ve akıllı telefonlardan önce fotoğraf çekmek nasıl bir şeydi diye merak ediyor musunuz?

eni bir iPhone fotoğraf uygulaması, kısa sürede Japonya ve Güney Koreli gençlerin favorisi oldu. ‘Gudak Cam' isimli bu uygulamanın özelliği, çektiğiniz fotoğrafları anında size göstermemesi. Aynı dijital öncesi çağdaki normal filmli fotoğraf makinelerinde olduğu gibi, bu uygulama ile çektiğiniz fotoların tab olmasını, yani görüntülenmesini beklemek gerekiyor.

Bu dükkanda para yerine kişisel fotoğraf veya video kullanılıyor

Nikkei Asian Review sitesinin haberine göre, Gudak Cam uygulaması özellikle liseli genç kızlar arasında çok popüler. Güney Kore kökenli uygulamanın ismi ise Kore dilindeki “Gudagdali” kelimesinden gelmekte, yani “zamanı geçmiş, eskimiş” anlamında. Gudak Cam uygulamasını kullandığınızda size bir seferde sadece 24 kare çekme hakkı veriliyor. 24 kare çektikten sonra yeni bir film rulosunun takılması için birkaç saat beklemek gerekli. Çekilen fotoğraflar ise üç gün sonra görülebiliyor.

Uygulamanın arayüzü de eskiden çok popüler olan Kodak kullan-at türü fotoğraf makinelerine benzemekte. Geliştiricisi ‘Screw Bar' isimli şirketin açıklamasına bakılırsa, kullanıcıları herşeyin daha yavaş işlediği bir zamana geri götürmek istemişler. İnsanların fotoğraf çekeken neyi çektiklerine dikkat etmelerine; üstüste bilinçsizce yüzlerce kare fotoğraf çekmenin manasızlığına dikkat çekmeye çalışıyorlar. Gudak Cam App Store'a girdiği ilk iki ayda 1,3 milyon kere indirilmiş. Instagram'da ise daha şimdiden #gudakcam etiketli 280 binden fazla fotoğraf bulunmakta.