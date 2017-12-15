Bunu da yaptılar: Ucuz iPhone X!

Çin dünyadaki en önemli markaları kopyalamak ile ünlü. Şimdi de Apple'ın dünyada çok ses getiren son ürünü iPhone X'i kopyaladı. Üsteli sadece 300 dolar.

Küçük bir Çinli firma olan Leagoo, popüler telefonlara benzeyen akıllı cihazlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Leagoo S9 adlı modelden sızan fotoğraflar ise cihazın Apple’ın ince çerçeveli ve “çeneli” iPhone X’ine benziyor. Taklit telefonun fiyatı ise 999 dolar değil; sadece 300 dolar.

5,85 inç’lik AMOLED ekrana sahip cihaz, çift 16MP kamera, MediaTek P40 işlemci (Qualcomm’un Snapdragon 670’ine benziyor), 6GB RAM ve 128GB dahili depolamayla geliyor. Leagoo’nun Samsung’un Galaxy S9’undan önce S9 adını kapması da dikkat çekiyor.

Firma iOS’u kopyalamadığı için haliyle Android’i kullanıyor. Bu noktada Leagoo’nun M8 model telefonunda Temmuz’da Triada trojanının çıktığını hatırlatmak istiyoruz. Leagoo daha önceki S8 modeliyle Galaxy S8’i taklit etmişti. M8 ise Huawei’nin Mate 8’ine çok benziyordu.