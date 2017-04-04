Çamaşır makinesinde yemek pişirmek artık mümkün

Çamaşıra ayrı, yemek pişirmeye ayrı zaman harcamayın, bu poşetleri makineye atın ve yemek hazır...

Dünya üzerinde çok yaratıcı fikirleri olan insanlar var. Jerusalem'deki Bezalel Tasarım Akademisi'nden Iftach Gazit bu tür insanlardan biri. Gazit anlaşılan çamaşır yıkama sırasında yemek hazırlamakla uğraşmaya üşenen biri olmalı, çünkü çamaşır makinesinde yemek pişirmenin bir yolunu bulmuş. Tasarladığı özel poşetler sayesinde bir yandan kıyafetlerinizi yıkarken, bir yandan da et, tavuk, balık veya sebze pişirmek mümkün.

Siz işinize bakın, Sandwich-o-matic size yemek hazırlar

‘Sous La Vie' (Under Pressure – Basınç Altında) ismi verilmiş bu özel torbalar, Fransız yemek pişirmek tekniği olan ‘sous vide'yi baz alıyor. Bu teknikte gıdalar vakumlanmış bir torbaya konulur ve ısısı devamlı kontrol altında tutulan (50-70 derece civarı) sıcak su içinde uzun süreli pişirilir. Çamaşır makinesi de bu tekniktekiyle benzer bir ortam sağlıyor.

Gazit'in tasarladığı torba dışta Tyvek malzemesine ve içte ısı aktaran özel bir plastik katmana sahip. Tamamen su geçirmez malzemeden yapıldığı için, pişen gıdalarla başka bir şeyin karışması mümkün değil. Torbaya koyduğunuz sebzeler, pamuklu çamaşırlarla beraber kısa süreli bir programda rahatça pişiyor. Et gibi daha uzun süre pişmesi gereken gıdalar ise uzun süreli bir sentetik (veya polyster) ayarında makineye konulabilir.

Ne yazık ki Sous La Vie torbalar seri üretim için planlanmamış. Daha çok orijinal bir tasarım projesi olarak düşünülmüş. Ayrıca hiç aklınıza gelmeyecek bir yöntem olduğu için, insanların sorunlara daha yaratıcı yaklaşmalarını özendirici ilginç bir konsept gibi düşünülebilir. Eğer merak ettiyseniz, bulaşık makinesinde de yemek pişirmek mümkün. Ünlü TV dizisi Mythbusters'da bu da denendi ve başarıldı.

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