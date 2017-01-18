Cebinize dost en sıkı güvenlik önlemleri

Kapasiteleri giderek artan ancak mobil uygulamalara doymayan Android telefonlar ciddi risklerle karşı karşıya. İşte mobil güvenliğiniz yapabileceğiniz basit işlemler...

Bugün mobil telefonlar kullanıcının bütün alışkanlıklarını kaydediyor. Bulunduğunuz konumları belirleme, Google aramalarınız, web tarayıcı ve mobil uygulama kullanma alışkanlıklarınız, Google Assistant ile ses kayıtlarınız, hakkınızda birçok kişisel verinin birikmesine neden oluyor. Eğer güçlü bir şifreniz varsa, üstüne iki adımlı yetkilendirme (authentication) gibi önlemleri aldıysanız Google sunucularına ulaşma konusunda içiniz biraz rahat olabilir. Yine de mobil telefon güvenliği açısından kendinizi rahat hissetmiyorsanız şu üç önlemi almanız size sıkı bir koruma sağlayabilir.

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Google'daki etkinliklerini takip edin

Google'ın Etkinliğim (My Activity) servisini mutlaka kullanın. Google burada kendi servisleriyle ilgili olarak sizin neler yaptığınızın bir kaydını sunuyor. Bu site mobile uygun tasarımıyla pratik bir şekilde kullanılabilir. Google sunucularına dokunduğunuz her işleminizi buradan takip edebilirsiniz. Özellikle hangi kayıtların tutulduğunu görebilir, silmek istediklerinizi silebilirsiniz.

Konum bilgilerinizi çok sık paylaşmayın

Kuşkusuz hangi gün nerede olduğunuzu anımsamak açısından konum bilgileri faydalı olabilir ancak bu bilgiler, izin verdiğiniz diğer bazı online servisler tarafından da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Google Haritalar'da yaptığınız adres araştırmalarının yanı sıra yer bilgileriniz de saklanır, hatta bunlar Google Fotoğraflar ile entegre bile olabilir.

Siz en iyisi Android telefonunuzun Ayarlar'ından (Settings) Kişisel (Personel) bölümündeki Lokasyon bilgisine bir göz atın. Orada hangi uygulamanın lokasyon bilginize eriştiğinizi görebilir, istediğinizi engelleyebilirsiniz. Bu denetimi yaparak, sürekli lokasyon bilgilerinizi kontrol eden uygulamalar nedeniyle pilinizin çabuk bitmesini de önleyebilirsiniz.

Chrome'un Görünmezlik modu

Masaüstünde web tarayıcı olarak Chrome'u kullananlar yazılımın görünmezlik (Incognito) modunu iyi bilirler. Bu modu kullanırken Chrome kullanıcının internette gezdiği sitelerin ve yaptığı aramaların kaydını tutmaz. Bu Android cihazlarda kullanılan Chrome tarayıcılar için de geçerlidir. Yüzde yüz güvenlik sağlamamakla birlikte bir yere kadar mahremiyet sağlar. Tam bir gizlilik için ise Android üzerinde Tor teknolojisini kullanan bazı yazılımlar vardır.

Örneğin, Tor kullanan Orbot bir vekil sunucu oluşturup internet trafiğinizin takibini zorlaştırır. Orbox da web'de güvenli sörf yapabileceğiniz bir mobil web tarayıcıdır. Orbox ile ekran görüntüsü bile alamazsınız. Arama motoru açısından güvenlik arıyorsanız Firefox üzerinden DuckDuckGo'yu kullanabilirsiniz. Bu arama motoru hiçbir aramanın kaydını tutmaz. Güvenli e-posta için de İsviçre'de sunucuları olan ve yüksek güvenlikli ProtonMail'i tercih edebilirsiniz. ProtonMail, CERN ve MIT bilimadamları tarafından geliştirilmiştir.