Çift kameralı Galaxy S8 Plus ortaya çıktı

Kısa bir süre önce tanıtılan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin ardından farklı görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Karşınızda çift kameralı Galaxy S8 Plus!

Samsung Galaxy S8 Plus modeli için çift kameralı bir model, uzun süre beklenen bir yenilik olmuştu ancak beklenen olmadı ve bu model tek kameralı bir yapıda çıktı. Ancak Samsung, Galaxy S8 Plus modeli için çift kameralı bir tasarım denemiş. Her ne kadar bu şekilde üretime geçilmese de prototip tasarımlar da sızdırıldı.

Çift kameralı Galaxy S8 Plus prototipi görüntülendi

Samsung’un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S8 Plus için çift kameralı bir tasarım denenmiş. Prototip olarak hazırlanan ve testlere de giren bu model, seri üretime geçmedi ancak son hali ile görüntülendi. Sızdırılan bu görüntülerde çift kameranın dışında dikkat çeken önemli bir detay daha var.

Samsung’un arka kısımda parmak izi okuyucusu olmayan ve çift kameralı bir Galaxy S8 Plus modeli deneyip sonrasında vazgeçmesi ise bu iki önemli özelliğin olası bir Galaxy Note 8 modelinde yer alacağının işareti olabilir.