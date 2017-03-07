Çin’de 100 bin yıllık Neanderthal ve Homo Sapiens özellikleri karışımı kafatasları bulundu

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Çin'de bulunan iki antik kafatası kalıntısı, tamamen yeni tür veya türler arasında henüz keşfedilmemiş bir karışım olasılığını gündeme getirdi. Kafatasları hem Homo Sapiens türünde hem de Neanderthallerde bulunan fiziksel farklılıklarının bir karışımı taşıyor ama iki gruba da ait olmaması gizemi arttırıyor.

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Çin'de bulunan iki antik kafatası kalıntısı, tamamen yeni tür veya türler arasında henüz keşfedilmemiş bir karışım olasılığını gündeme getirdi. Kafatasları hem Homo Sapiens türünde hem de Neanderthallerde bulunan fiziksel farklılıklarının bir karışımı taşıyor ama iki gruba da ait olmaması gizemi arttırıyor.

IBTimes’ta yer alan habere göre, Washington Üniversitesi Antropoloji bölümünde profesör olan ve araştırmanın yazarlarından Erik Tirnkaus, ” İnsan fosilleri itibariyle Doğu Avrasya’da modenr insanların öncüllerinin biyolojik doğasına dair bilgiler çok az. Geç dönem arkaik insanına dair bu keşif, bu insanlar arasındaki bilgimizi arttırmaktadır.”

40’dan fazla kemik parçasından toplanan kafatası parçaları, 2007-2014 yılları arasında Hunan eyaletindeki Xuchang bölgesinin Lingjing alanında yapılan bir dizi araştırma sonucu ortaya çıktı. Araştırmacıların tahminine göre buluntular 105 bin-120 bin yıl aralığında tarihleniyor. Modern insan türü, yaklaşık 60 bin yıl önce Asya, Avrupa ve Amerika’ya yayılmadan önce, 200 bin yıl öncesine dayanan tarihte Afrika’da bulunuyordu.

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Kafataslarının, sadece Sibirya’da bulunan iki küçük kemiği sonucu ortaya çıkan Denisovanlarla ilgili olabileceği düşünülüyor. Trinkaus, kafataslarının hangi gruba ait olduğu konusunda konuşmanın henüz erken olduğunu belirtiyor. Live Science’ a konuşan çalışmanın yazarlarından ve Çin Bilimler Akademisi’nden Paleoantropolog Xiu-Jie, gergedanlar, geyik, at, ceylan ve kemirgenler de dahil olmak üzere 20’den fazla memeli türün fosillerini de bulduğunu belirtiyor. Bu kemiklerin altıda birindeki kesik izleri, araştırmacılara insanlar tarafından hayvanların avlandığını ortaya koyuyor.Trikanus bazı kafatası özelliklerinin Neanderthallerinkine benzediğini söylüyor:”Fosiller özellikleri itibariyle, insan biyolojisindeki uzun vadeli eğilimleri ve Avrasya geçişindeki popülasyon bağlantılarının birleşimini ortaya koyarak, Doğu Avrasya’da bir bölgesel nüfus sürdürebilirliği olduğuna dair deseni pekiştiriyor.”İLGİLİ HABER Bilim insanları insanlarda penis kemiğinin neden yok olduğu sorusuna yanıt verdi

Araştırmacılar, insan kafatasları fosilleri için Avrasya’dak farklı insan gruplarında görülen özelliklerin birleşimi olduğunu belirtiyor. Erken modern insanlar gibi bu kafataslarının da büyük beyinleri ve ortalama alın çıkıntısına sahipken, kafataslarının iç kulak içindeki yarı dairesel kanallar ve kafataslarının arka bölüm düzeni itibariyle, batı Avrasya’daki Neanderthallerin özelliklerine benzetiliyor.

Fosiller üzerinde henüz DNA testi yapılmaması, buluntuların halen gizemli olmasına katkı sağlıyor.