Çıngıraklı yılanın bir sıçana saldırdığı korkunç an ilk defa yavaş çekimle yakalandı

Hayvan krallığının en çok korkulan yaratıklarından biri olan çıngıraklı yılanın davranış aksiyonları hakkında halen çok az şey bilinmektedir. Ancak araştırmacılar, bir çıngıraklı yılanın bir kanguru sıçanına saldırdığını anı kullanmak için ilk kez 3 boyutlu kameralardan kullandı.

Hayvan krallığının en çok korkulan yaratıklarından biri olan çıngıraklı yılanın davranış aksiyonları hakkında halen çok az şey bilinmektedir. Ancak araştırmacılar, bir çıngıraklı yılanın bir kanguru sıçanına saldırdığını anı kullanmak için ilk kez 3 boyutlu kameralardan kullandı.

Yüksek Hızlı kameranın kaydettiği anlarda çıngıraklı yılan yemeğine hızlı bir şekilde saldırıyor ancak son anda kaçırıyor.

Avcu-av etkileşimine odaklanan araştırmanın lideri Timothy Higham, avcı-av etkileşiminin doğal değişken olduğunu söylüyor ve doğal koşulların, kontrollü laboratuvar ortamlarından çok daha fazla kendilerine yardımcı olduğunu belirtiyor.

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Çıngıraklı yılan- Kanguru Sıçanı vakasında , hem yılanın hedef doğrulamasının hem de sıçanın önüne çıkan engeli algılama ve kaçma yeteneğinin birbirine bağlı olduğunu görülüyor.



Daha önceki çalışmalarda yılanların saldırı anları incelense de, bu araştırmanın yüksek hızlı video teknolojisi kullanarak vahşi doğada elde edilmiş ilk çalışma olduğunu belirtiliyor. Bu videonun elde edilmesiyle, taboratuarda gözlemlenen saldırı yeteneklerinin çok daha fazlasını vahşi doğada gösterebildiğini ortaya çıktı.

Sonuçlar aynı zamanda, kanguru sıçanlarının “elestik enerji depalaması” sayesinde çıngıraklı yılanın saldırısına maruz kaldığında gücünü arttırabileceğini gösteriyor.

Çeviri: REHA BAŞOĞUL