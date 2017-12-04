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Çocuklar 50 yıldır kodluyor! Google’dan Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası için özel Doodle…

Google Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası için özel bir Doodle hazırladı. Kodlama konusunda çocukları eğitmek için geliştirlen programlama dillerinin ilk kez tanıtıldığı hafta, eğlenceli bir Doodle'la neşelendi. "Çocuklar 50 yıldır kodluyor" cümlesiyle paylaşılan doodle ilgi çekti.

09:094 Aralık 2017
Bilim - Teknoloji
Çocuklar 50 yıldır kodluyor! Google’dan Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası için özel Doodle…
Google Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası için özel bir Doodle hazırladı. Kodlama konusunda çocukları eğitmek için geliştirlen programlama dillerinin ilk kez tanıtıldığı hafta, eğlenceli bir Doodle'la neşelendi. "Çocuklar 50 yıldır kodluyor" cümlesiyle paylaşılan doodle ilgi çekti.

Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası için hazırlanan Doodle dikkat çekti. Google’ın çocuklar için hazırlanan programlama dillerinin ortaya çıkışını andığı Doodle, Logo, Stratch gibi programlama dillerini anmak için geliştirildi.

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