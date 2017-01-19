Çocuklar ‘Sanal Gerçeklik’ ile öğrenecek

Teknolojinin içinde doğan çocuklar, elektronik aletlere daha yatkın oluyor. Bundan dolayı çocuklar, artık yeni bilgileri en ilginç şekilde öğrenmeyi seviyor.

Teknolojinin içinde doğan çocuklar, elektronik aletlere daha yatkın oluyor. Bundan dolayı çocuklar, artık yeni bilgileri en ilginç şekilde öğrenmeyi seviyor.

Yurt dışında eğitim alanında kullanılan Sanal Gerçeklik Gözlükleri yavaş yavaş ülkemize girmeye başladı. Şu an eğlence sektöründe ağırlıkla kullanılan gözlükler yoğun rağbet görüyor. Teknolojinin insanlara yararlı şekilde kullanılmasını isteyen iki genç girişimci Dursun Evrim Keser ve Şahin Uzunşimşek okul okul ve atölye atölye gezerek çocuklara ulaşıyor.

Başlattıkları proje ile çocuklara ulaşan girişimciler ‘Sanal Gerçeklik Eğitim Atölyesi' yaparak çocukların yeni bilgileri en eğlenceli ve en unutulmaz şekilde öğrenmelerini sağlıyor.

ŞİMDİDEN YOĞUN İLGİ VAR

Şu ana kadar Avrupa ve Anadolu Yakası'nda birçok yerde atölye gerçekleştiren Dursun Evrim Keser ve Şahin Uzunşimşek şimdiden çocukların eğitim koçları oldu. Çocuklara su altı gezisinden insan anatomisine, noel babadan şehir turuna, meslek gruplarından dünyanın yedi harikasına kadar birçok konuyu eğlenceli şekilde anlatan girişimciler ‘'Türkiye'de ulaşmadık çocuk bırakmayacaklarını'' söyledi.



DURUMDAN MEMNUNLAR

İnternet sitelerinden talepleri toplayan, okul ve atölyelere giden girişimciler şu anki yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ NEDİR?

Sanal gerçeklik gözlüğü günümüzde yaygın olarak üretilmiş telefonların ve bilgisayarların görüntülerini gerçekçi bir şekilde gösteren bir gözlük türüdür.

Sanal gerçeklik, gerçek hayattaki ortamların bilgisayarlar aracılığı ile taklit edilmesine denir. Sanal gerçeklikte esas amaçlanan nokta, sanal gerçeklik kaskını taktığımızda kaskta (yada gözlükte) bulunan ortama adapte olup gerçekte bulunduğumuz ortamı unutmaktır. Sanal gerçeklik ortamları genelde kafanıza taktığınız bir kask yada gözlük ile oluşturulur.

Atölye atölye gezen genç girişimciler ile https://vrofis.com/ adresi üzerinden iletişime geçmek mümkün.