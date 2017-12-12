Çok çalışmasınlar diye başlarına robot koydular!

Akşamları fazla mesaiye kalmaya çalışan işkolik Japonlar için gürültülü bir uyarı sistemi geliyor...

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Japon ofis çalışanları hep fazla mesai problemi ile yaşamak durumunda kalmışlar. Şirketler çalışanlarının fazla mesaiye kalmasını istemiyorlar, gün içinde işlerini bitirip evlerine gitmeleri sağlıklı bir yaşam için tercih sebebi. Bu yüzden de ileri teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmaya niyetliler. Bunların arasında akşamları fazla mesaiye kalıp çalışmayı deneyenleri hayatlarından bezdirecek bir bekçi uçan drone da bulunmakta.

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Japon telekom devi NTT ve ofis güvenlik sistemleri üreticisi Taisei'nin ortak çalışması olan bu uçan drone, mesai saatleri dışında tüm ofis binasını turlayacak. “T-Frend” adındaki araç bina haritası ve GPS sistemi sayesinde gideceği yeri kendi kendine bulabiliyor. Drone altındaki kamera ile geç saatte çalışmaya kalanları video kaydına alıp merkeze bilgi veriyor. Ayrıca bir de müzik yayını yparak çalışanların dikkatini dağıtma özelliği var.

Müzik ile dikkat dağıtma becerisi için, Japonya'da çok iyi bilinen bir İskoç şarkısı olan “Auld Lang Syne” kullanılmış. Bu şarkı normalde alışveriş merkezlerinde ve dükkanlarda, geleneksel olarak kapanış zamanının geldiğini anons etmek için kullanılmakta. Bekçi drone'ın hem kendisi çok ses çıkartıyor, hem de kapanma saati geldi şarkısı mütemadiyen çalınıyor olacak. Yetkililer bu gürültüde hiçbir Japon'un sakin sakin çalışabileceğini zannetmediklerini iletiyorlar.