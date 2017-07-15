Deep Web nedir? İnternetin karanlık yüzü derinliğiyle ürkütüyor!

İnternet çok geniş bir alem ve sınırlar ortadan kalktıkça sonsuz büyüklüklere ulaşıyor. İnternetin görünen yüzünün ardında çok daha büyük bir alanı kapsayan Deep Web bulunuyor. Çeşitli illegal aktivitelerin kolayca hayatını sürdürebildiği olaylarla adını duyuran Deep Web nedir?

Deep Web aslında internetin görünmeyen yüzü olarak uzun yıllardır varlığını sürdürüyor. Görülemeyen alanın ne kadar büyük olduğu ise rakamlarla ölçülemiyor. Deep Web yani Derin İnternet'in adı tam olarak buradan geliyor. Deep Web herkesin bulamayacağı içerikleri yayınlamasıyla biliniyor. Deep Web, arama motorlarına görünmeyen siteleri veya verileri tanımlıyor. Yani klasik internet kullanıcıları internetin sadece bir kısmını kullanabiliyor. Google, Yandex gibi arama motorlarında görülmeyen internetin gizemli kısımlarına ise “Deep Web” ismi veriliyor.

KARANLIK SAYFALAR “DARK WEB”

Deep Web'in içerisinde bulunan karanlık sayfaların yer aldığı bölüme ise “Dark Net” ismi veriliyor. Bu içeriklerin arasında uyuşturucu, silah ve cephane satışı, vahşet görüntüleri, cinsel içerikli görüntüler, çalıntı kredi kartı bilgileri, çocuk pornoları, cinayet görüntüleri, ele geçirilmiş tanınmış kişi veya özel kişilerin görüntüleri veya bilgileri, tecavüz ve cinayet yayınları gibi yasal ve etik olmayan yayınlar yer alıyor.

Dark Net'in yanı sıra Brightnet kavramı da Deep Web'in içerisinde yer alıyor. Bu kavrama ait siteler şiddet içerikli siteler olmaktan uzak.

İnternetin arka bahçesi denilen deep webe girmek için özel tarayıcılar kullanmak gerekiyor.

DEEP WEB’E NASIL GİRİLİYOR

Deep Web’ özel tarayıcılar sayesinde giriliyor. Tor Browser bu tarayıcıların en bilineni. Bu bedava anonim yazılım Soğan Yönlendiricisi olarak da biliniyor. Bu yazılım kullanıcının IP’sini efektif bir şekilde maskeliyor ve takibini imkansız kılarak, tam bir anonimlik garantisi veriyor. Bu yönlendiricinin aktif destekçileri arasında Amerikan National Science Foundation ve ABD Dışişleri Bakanlığı bulunuyor. Çünkü Tor’un kuruluş amacı bir dijital çağ enigma makinesi şeklinde ABD’nin internet üzerindeki istihbaratını korumaktı.

DEEP WEB NE KADAR BÜYÜK?

Tahminlere göre arama motorlarıyla ulaşılan internet toplamın sadece yüzde 5 ila 10’u. Bu da demek oluyor ki Deep Web internetin %90'ınını içeriyor. Gizli olan veritabanlarından dolayı kesin bir tahmin yürütmek imkansız ve numaralar kesin veya güncel değil. Ama bazılarına göre Deep Web, 7.5 perabyte veriyle, erişilebilen internetten 500 kat daha büyük. Bu tahminlerin 2001’e ait olması ise işin ne kadar ilerlemiş olabileceğini gözler önüne seriyor.

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