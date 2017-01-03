Dijital para bitcoin’in değeri 1000 doları aştı

Herhangi bir otoriteye bağlı olmayan ve uluslararası ticarette kullanılan bitcoin adlı dijital paranın değeri 1000 doları aştı. Bitcoin “geleceğin dövizi” olarak görülüyor.

Herhangi bir otoriteye bağlı olmayan ve uluslararası ticarette kullanılan bitcoin adlı dijital paranın değeri 1000 doları aştı. Bitcoin “geleceğin dövizi” olarak görülüyor.

Üç yıl önce piyasaya çıkan şifreli dijital para bitcoin'in değeri ilk kez 1000 doları aştı. Dünyada merkez bankalarının yayınladığı dövizler arasında yüzde 125'lik değer artışıyla 2016'yı şampiyon olarak kapatan bitcoin'in herhangi bir merkezi kurum yayınlamıyor. Dünyanın etrafındaki binlerce bigisayar üzerinde onaylanan işlemler doğrultusunda değer kazanan bitcoin'e finans çevreleri geleceğin döviz kuru olarak bakıyor. Reuters'in verdiği habere göre geçen Aralık ayından itibaren yüzde 2.5 değer kazanan bitcoin, 1022 dolarlık değeriyle önemli bir bariyeri aştı. Bitcoin'in bu yıl çok daha yüksek değerlere ulaşması bekleniyor.

Bitcoin’in 2017’de 2 bin doları aşacağı tahmin ediliyor

Dijital para bitcoin 2013'te yayımlandıktan iki ay sonra 10 kat değer kazanmasına karşın daha sonraki dönemde 400 dolarların altında bir seyir izledi ve uzmanlara göre iki yıldır dengeli bir kur olarak çeşitli işlemlerde kullanılıyor. Geçen yıl ise günlük olarak en fazla yüzde 10'lar seviyesinde değer değişimi yaşayan bitcoin diğer döviz kurlarına göre çok daha hareketli bir para birimi olarak dikkat çekti.

Bitcoin özellikle sermaye hareketleri açısından sorun yaşayan ülkelerde etkin bir şekilde kullanılıyor. Örneğin geçen yıl para birimi Yuan'ın yüzde 7 değer kaybettiği Çin'de bitcoin'e talebin arttığı görülüyor. Herhangi bir otoriteye bağlı olmaması ve küresel ölçekte kullanılması nedeniyle ekonomilerde bitcoin'e olan talebin daha da artması bekleniyor.