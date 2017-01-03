Dikkat! WhatsApp o telefonlardan desteği çekiyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp artık bazı telefonlarda kullanılmayacak.

Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp güncellenip yeni özelliklere kavuştukça eski telefonlardan desteği çekiyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer de iPhone 3G, Windows Phone 7 ile çalışan akıllı telefonlar ile bazı Android telefonlar için deesteğini çekiyor. 30 Ocak tarihinden itibaren mesajlaşma uygulaması artık bu telefonlarda kullanılmayacak.

Aynı zamanda BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 işletim sistemine sahip telefonlar da WhatsApp desteğini kaybedecek.