DJI, Matrice 200 adlı endüstriyel drone modelini tanıttı!

DJI, endüstrüyel işlerde kullanılmaya uygun yeni drone modelini tanıttı. Matrice 200 (M200) adlı drone modeli elektrik hatları arıza tespit, köprü bakım-onarım gibi işlerde kullanılmak üzere tasarlanmış.

Drone sektörünün ünlü markalarından DJI en son serisi olan Matrice 200 (M200) ile artık daha ciddi işlere imza atacağını gösteriyor. M200 serisi drone'lar endüstriyel alanlarda çalışmak üzere tasarlanmış.

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M200 serisinde sahada uzun süreli çalışma için 32 dakikaya kadar havada kalmayı sağlayan yeni çift batarya paketi bulunuyor. Drone'ların menzili 7 kilometre ve IP43 seviyesinde su geçirmezlik özelliğine sahip. Yani dış mekanda aracı her türlü hava koşulunda kullanmak mümkün. Bu da M200'lerin acil durum gözetleme, felaket bölge tarama, kazazede dağcıları bulma, elektrik hatları arıza tespit, köprü bakım-onarım gibi zorlu işlerde bile kullanılmasına imkan veriyor.

3,80 kilogram ağırlığındaki bu drone'lar 2 kilograma kadar da ağırlık taşıyabiliyor. Üzerindeki FPV kamera ile kullanıcısı drone'u HD kalitede anlık görüntüyle yönetiyor. Alt kısmında ister tek, ister çift kamera takılabilen dengeleyici mekanizması var. Ayrıca üst kısma kamera takmak için de ek bir yuvaya sahip. Bu yuvalara normal kameraların dışında, arama-kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere portatif termal kamera bile monte edilebiliyor.

Yeni modellerde otomatik yön bulma performansı için gelişmiş GPS sistemi, önüne çıkacak engellere takılmamak için radar tarayıcı ve elektrik hatlarına yakın çalışabilmek için manyetik alanlardan etkilenmeme özelliği eklenmiş. DJI M200 serisindeki üç modelin fiyatları henüz belirlenmemiş ama satışına bu senenin ilk yarısında başlanacak.