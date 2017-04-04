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Dünyanın en az ağlayan bebekleri Danirmarka’da

Dünyanın en az ağlayan bebekleri Danirmarka’da

14:034 Nisan 2017
Bilim - Teknoloji
Dünyanın en az ağlayan bebekleri Danirmarka’da
Dünyanın en az ağlayan bebekleri Danirmarka’da

– Dünya’nın en az ağlayan bebeklerinin Danimarka ile birlikte Alman ve Japon bebekleri olduğu açıklandı.

Journal of Pediatrics dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre en çok ağlayan bebekler ise İngiliz, Kanada ve İtalyan bebekler.

Danimarka daha önce de dünyada ‘kadınlar için en yaşanılır ülke’, ‘insanları en mutlu ikinci ülke’ ve ‘Avrupa’da sağlık sistemi en iyi olan ülkelerden biri’ olarak ilan edilmişti.

The Guardian gazetesinde yayınlanan habere göre Danimarkalı Aile Uzmanları bu durumu Danimarkalı annelerin doğum öncesi ve sonrası ücretli izin hakları nedeniyle daha az stresli olmaları, dolayısıyla daha fazla sosyal ilişkide bulunmaları ve düzenli sağlık rutinlerine bağlıyorlar.

Danimarkalı anneler doğumun hemen öncesi bir ay, doğumdan sonra da 52 hafta ücretli doğum iznine sahipler. Ayrıca doğum sonrası iznini ebeveynler kendi aralarında paylaşabiliyorlar.

DHA

Son güncelleme: 14:5704.04.2017
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