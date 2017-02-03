Dünyanın en büyük firması yeni oyununu ilk defa GİST’te tanıttı!

Gaming İstanbul oyun fuarı dün başladı ve ilk günde dünyanın en büyük oyun firması olan Tencent'in girişi muhteşem oldu. Yeni oyununu global olarak ilk defa Türkiye'de tanıtan firma, fuar boyunca büyük ödüllü turnuvalar da yapacak.

Gaming İstanbul oyun fuarı dün başladı ve ilk günde dünyanın en büyük oyun firması olan Tencent'in girişi muhteşem oldu. Yeni oyununu global olarak ilk defa Türkiye'de tanıtan firma, fuar boyunca büyük ödüllü turnuvalar da yapacak.

Gelirinin çoğunu mobil oyunlardan alan Çinli oyun firması Tencent, yeni oyununu ilk defa dün İstanbul’da tanıttı. League of Legends oyununun dağıtımcısı Riot Games, Miniclip gibi oyun şirketlerinin sahibi olan firma aynı zamanda Activision Blizzard şirketinde de hisse sahibi.

Yeni oyunu Strike of Kings ile kendi adıyla dünyaya açılma kararı alan Tencent, oyunun lansmanını dün Gaming İstanbul fuarında yaptı. Şirketin pazarlama direktörü olan Vincent Gao’nun sunumunda gerçekleşen oyunun tanıtımı büyük ilgi gördü. MOBA tarzındaki oyunlarda ilk defa bu çapta bir mobil uygulama olduğundan, Sözcü.com.tr olarak biz de orada bulunmak istedik.

Büyük ödüllü turnuva!

Türkiye’ye bir oyun firmasının yaptığı en büyük yatırımı hedefleyen Tencent, oyunun tanıtımı için ise 4 Şubat Cumartesi günü büyük bir turnuva düzenleyecek. Turnuvayı kazanan takım ise 120.000 TL’lik ödülü de beraberinde götürecek. Aynı zamanda Tencent, fuar boyunca 1500 TL ödüllü minik turnuvalar da düzenliyor.

Türkiye Doğu ve Batı arasında bir köprü

Şirketin pazarlama direktörü olan Vincent Gao ile yaptığımız röportajda kendisi bize oyun hakkında bilgi verdi ve neden Türkiye’yi tercih ettiklerini söyledi. Türkiye tercihinde birçok nedenin olduğunu belirten Gao, en önemli nedenin ise global bir firmaya dönüşmek isteyen bir Doğu firmasının, kesinlikle Türkiye üzerinden geçmesi gerektiğini söyledi. “Türkiye Doğu ve Batı arasında bir köprü, bu yüzden bizim için mükemmel bir başlangıç olacak.” diye sözlerine devam eden Gao, Türkiye’ye karakterlerin geleceğinin ve büyük turnuvalar düzenleneceğinin de müjdesini verdi.

Basın toplantısında ekonomik anlamda soruları da yanıtlayan Gao, Türk firmalarla çalışacaklarını ve bunun için en iyilerle görüşme halinde olduklarını belirtti. En azından ilk 2 yılda kâr amacı gütmeden kendisini Türk oyunculara sevdirmeyi hedefleyen Tencent firması, ilk yılda yapılacak yatırımın da 5 milyon Amerikan Doları’ndan aşağı olmayacağını belirtti.

MOBA nedir?

Multiplayer Online Battle Arena’nın kısaltması olan MOBA, dünyada ve özellikle Türkiye’de çok popüler olan bir oyun tarzıdır. Genelde 5 kişilik iki takımın birbirine karşı arena tarzı bir harita üzerinde karşılaşmasıyla gerçekleşen oyun tarzında en ünlü isimler League of Legends ve DOTA. Özellikle bu iki oyunun her yıl yaptığı turnuvalarda kazanan takımlar milyonlarca dolarlık ödülü de evlerine götürüyorlar.