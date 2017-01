Dünyanın en ince lensleri üretim aşamasında

Akıllı telefonların incelmesinde en büyük engellerden biri olan kamera teknolojileri, büyük bir atılıma hazırlanıyor.

Gelecek nesil akıllı telefonlarda yer alabileceği düşünülen yeni düz lensler, Caltech ve Samsung araştırmacılar tarafından geliştirildi. Geleneksel kamera lensleri, ışığı birden çok cam parçasına yönlendirerek görüntüyü odaklamakta. Bir lensin içbükey şekli, ışığın yoğun orta boyunca ince kenarlardan daha hızlı geçmesini sağlıyor. Işık, setteki diğer parçaların farklı mesafelerdeki çeşitli cam parçalarından geçirildiğinde odaklanmış görüntü oluşuyor.

Araştırmacılar ise cam kullanmak yerine iki tabaka silikon silindir kullanmayı denemiş. Bu silindir koleksiyonu metayüzey olarak adlandırılıyor ve her bir silindirin çapı değiştirilip ayarlanabiliyor. Silindir çaplarının değiştirilmesi ile araştırmacılar, ışığın lensten geçme şeklini çok sayıda cam yerine bir tabaka ile ayarlayıp görüntünün odaklanmasını sağladılar.

600 nanometrelik kamera lensleri

Her bir silindir 600 nanometre uzunluğunda ve her bir çift tabaka lens bin 200 nanometre kalınlığına tekabül ediyor. Kıyaslama yaparsak, tek bir tel insan saçının 100 bin nanometre kalınlığında olduğunu belirtebiliriz. Her bir silindirin çapının ayarlanabilmesi, yüzlerce nanometre boyutunda olup ince tabakanın birkaç cam parçasının odak işini yapmasına izin veriyor.

Bilgisayar çiplerinden çok daha kolayca üretilebildiği belirtilen metayüzeylerin, çap olarak sadece birkaç milimetre olan küçük lensler yaratma anlamında, ucuz ve kolay ölçeklenebilir olduğunun altı çiziliyor. Ek olarak düz lensler kolayca SMOS sayısal görüntüleme sensörüne eklenebiliyor.

Düz lenslerin bir sensör ile üst üste getirilmesiyle Teknoloji, akıllı telefonlar ve giyilebilirler gibi teknolojilere kolayca uygulanabilecek nitelikte. Araştırma ekibi, lenslerin küçük kameralara ve mikroskoplara eklenmesi için deneyler yaparak kullanıp alanını genişletmek hedefinde.