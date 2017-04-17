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Dünya’nın en insansı ve etkileyici robotu: Erica

İnsanoğlu’nun en büyük hayallerinden biri insana benzer ve hatta insanötesi makineler, gün geçtikçe hayallerimizin de ötesinde gerçeğe dönüşüyor.

12:5617 Nisan 2017
Bilim - Teknoloji
Dünya’nın en insansı ve etkileyici robotu: Erica
İnsanoğlu’nun en büyük hayallerinden biri insana benzer ve hatta insanötesi makineler, gün geçtikçe hayallerimizin de ötesinde gerçeğe dönüşüyor.

Yıllarca Hollywood ve BBC yapımlarının ana konusu oldu. Akıllı, dayanıklı ve insansı robotlar bunun gerçek olabileceği uzun zamandır konuşuluyor hatta Tokyo olimpiyatlarında bizi robotlardan oluşan bir dünyanın karşılayacağı söylentiler arasında.

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Geçtiğimiz günlerde Dünya 23 yaşındaki robot Erica ile tanıştı. Erica’nın babası Japon robot gurusu olan Hiroshi Ishiguro. Teknoloji ve felsefe arasındaki ayırımda doğan Erica, insan olmanın ne anlama geldiğinin tam olarak anlaşılmasını engelliyor. Güzel bir yüzü ve huzur verici bir sesi var ama sizce onun bir ruhu var mı? İnsanların makinalarla tutkulu bir romantizm hayali kurduğu bir dünyada, insanlar ve makinalar arasındaki sınırların yavaş yavaş kaybolduğu görülüyor.  Aynı filmlerde olduğu gibi makineler bizleri taklit edeceklerse sizce bizi nasıl bir dünya bekliyor?

 

 

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Son güncelleme: 14:4617.04.2017
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