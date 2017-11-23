E-Devlet’e yeni özellikler! Günlük işler artık e-Devlet’te

E-Devlet'e yeni özellikler geliyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, e-devlet’in işlem hacmini arttırarak bundan sonra elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin e-devlet üzerinden taşınabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, e-Devlet'in işlem hacmini arttırarak bundan sonra elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin e-Devlet üzerinden taşınabileceğini söyledi. Suat Hayri Aka, e-devlet sisteminin aylık girişinin 117 milyona ulaştığını belirtirken 35 milyon kullanıcının sisteme giriş yaptığını 16 milyon kişinin ise e-Devlet sitesini aktif olarak kullandığını açıkladı. Aka 10 yıllık periyot içinde e-Devlet sistemine 200 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtirken sistemin yeni uygulamalarla daha da geliştirileceğini ifade etti.

Aka’nın açıklaması şöyle:

“Taşınma işi birden fazla kurumla işinizin olduğu o kurum bu kurum gezdiğiniz hayli zamanınızı alan bir iş. Şimdi devlet işlerini en azından e-devlet üzerinde halledebileceğiniz bir çalışma içindeyiz. Su, elektrik, gaz aboneliklerinin otomatik taşınması. Evrakların dijital olarak transferi. İkametgah vb. ve hatta çocuklarınızın okul kayıtlarının bile siteden yapılabildiği bir sistem. Vergilerin ödendiği mesela. Elbette bunun için yerel yönetimlerden kurumlara kadar herkesin aynı dilde ve dijital konuşması gerekiyor. Bilginin bir merkezde toplanması gerek. Bu da zaman alıyor. Belediyelerin hepsi dijitalde bu işleri görmüyor. Farklı farklı sistemlerin birbirine uyumu var sonra. Zaman alacak ama hayata geçtiğinde taşınmalarda bir yerden tüm işlerinizi halledeceksiniz.”

Sürecin tam anlamıyla ne zaman hazır hale geleceği ise henüz bilinmiyor.

Müsteşarın açıklamalarından e-devlet ile ilgili bazı istatistikler şöyle:

E-devlet’e mobil uygulamalar ve web siteleri aracılığı ile aylık 117 milyon giriş yapılıyor.

16 milyon kişi aylık aktif olarak e-devlet uygulamalarını kullanıyor.

Bugüne kadar e-devlet'i kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 35 milyonu geçmiş.

10 yılda e-devlet için 200 milyon liralık yatırım gerçekleştirilmiş.

Platform bilgisayarlarda yüzde 99 oranda Windows cihazlardan kullanılıyor. Mobil tarafta ise Android yüzde 70, iOS yüzde 30 paya sahip.