EA Games’in popüler oyunları tamamen ücretsiz oluyor!

Aylık olarak Microsoft Xbox One için 12 TL ve yıllık 65 TL ödenerek üye olunan EA Access sisteminde ve aylık olarak 4.99€ ve yıllık olarak ise 29.99€ ödenerek PC için üye olunan Origin Access sayesinde bu oyunları ek bir ücret ödemeden oynayabileceksiniz.
Onlarca ücretsiz oyun EA Games üyelerine geliyor
Electronic Arts’ın Twitter hesabında resmi olarak duyurduğu bu iki oyun haricinde, özel olarak EA ve Origin Access’e de başka oyunlar eklenecek.
Türk oyunu No 70 nasıl bir oyun?
EA Access ve Origin Access oyunları:
– Star Wars Battlefront
– Battlefield 1
– Titanfall 2
– FIFA 18: Play First Trial
Sadece Origin Access’e gelecek olan oyunlar;
– The Sims 4: Digital Deluxe Edition
– Oxenfree
– Rebel Galaxy
Sadece EA Access’e gelecek olan oyunlar;
– Madden NFL 18: Play First Trial
– NHL 18: Play First Trial
– NBA Live 18: Play First Trial
Bir başka güzel haberse yeni çıkacak oyunlar ile alakalı. Temmuz ve Eylül 2017 tarihleri arasında FIFA 18, Madden NFL 18, NHL 18 ve NBA Live 18 gibi piyasada olmayan oyunları erkenden de oynayabilirsiniz.