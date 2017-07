EA Games’in popüler oyunları tamamen ücretsiz oluyor!

EA Access ve Origin Access sahiplerine müjde. EA Games’in popüler iki FPS oyunu Battlefield 1 ve Titanfall 2 üyelik sahipleri için ücretsiz hale geliyor.

Aylık olarak Microsoft Xbox One için 12 TL ve yıllık 65 TL ödenerek üye olunan EA Access sisteminde ve aylık olarak 4.99€ ve yıllık olarak ise 29.99€ ödenerek PC için üye olunan Origin Access sayesinde bu oyunları ek bir ücret ödemeden oynayabileceksiniz.

Onlarca ücretsiz oyun EA Games üyelerine geliyor

Electronic Arts’ın Twitter hesabında resmi olarak duyurduğu bu iki oyun haricinde, özel olarak EA ve Origin Access’e de başka oyunlar eklenecek.

EA Access ve Origin Access oyunları:

– Star Wars Battlefront

– Battlefield 1

– Titanfall 2

– FIFA 18: Play First Trial

Sadece Origin Access’e gelecek olan oyunlar;

– The Sims 4: Digital Deluxe Edition

– Oxenfree

– Rebel Galaxy

Sadece EA Access’e gelecek olan oyunlar;

– Madden NFL 18: Play First Trial

– NHL 18: Play First Trial

– NBA Live 18: Play First Trial

Bir başka güzel haberse yeni çıkacak oyunlar ile alakalı. Temmuz ve Eylül 2017 tarihleri arasında FIFA 18, Madden NFL 18, NHL 18 ve NBA Live 18 gibi piyasada olmayan oyunları erkenden de oynayabilirsiniz.