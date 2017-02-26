Efsane telefon Nokia 3310 geri döndü! Nokia 3310 fiyatı ne kadar?

Uzun süredir merakla beklenen efsane telefon Nokia 3310 yenilenmiş haliyle geri döndü. MWC 2017 kapsamında duyurulan telefon, 1 ay bekleme süresi gibi özellikleriyle öne çıkıyor. İşte yeni Nokia 3310!

Nokia 3310 yenilenmiş versiyonuyla tekrar karşımızda! Bugüne kadar 126 milyon adet satmış efsanevi Nokia 3310 modelinin yenilenen sürümü, benzer tasarım anlayışı ve özelliklerle resmi olarak duyuruldu.

ShiftDelete’in haberine göre, şirket MWC 2017 etkinliğinde ayrıca Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3 modellerini de resmi olarak duyurdu.

NOKIA 3310’UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Orijinal Nokia 3310 modeline göre daha küçük, hafif ve ince olan yeni model; sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçenekleriyle cıvıl cıvıl bir görünüme sahip.

Yine fiziksel tuş takımı ve navigasyon butonlarıyla gelen ürünün tuş yerleştirmeleri biraz farklı olsa da orijinal tasarıma uyum sağlayan cinsten.

2.4 inç QVGA ekran, 2 MP arka kamera ve microSD kart desteğiyle gelen yeni Nokia 3310, Nokia Series 30+ işletim sistemini kullanıyor. Nispeten akıllı bir cihaz olan yeni model, Opera Mini ile birlikte internete bağlanabiliyor. Tabii ki cihazın içerisinde efsane yılan oyunu da mevcut. Ayrıca nostaljik zil sesleri de, yenilenmiş hâlleriyle telefonun içerisinde yer alıyor.

30 güne varan bekleme süresi ve 22 saat konuşma süresiyle yine bu telefonun bir pil canavarı olduğunu söyleyebiliriz.

Yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkacak Nokia 3310 fiyatı ise sadece 52 dolar! Şimdilik telefonun Türkiye içerisinde satılıp satılmayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Nokia 3310 öne çıkan teknik özellikleri



Boyutlar: 115.6*51.0*12.8mm – 79.6 gram

Ekran: 2.4 inç QVGA

Kamera: 2 MP, LED flaş destekli

Depolama: 32 GB’a kadar microSD kart desteği

Yazlım: Nokia Series 30+

Bağlantı: microUSB, Bluetooth 3.0, 3.5 mm AV bağlantı noktası